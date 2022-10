Kako je Teo reagovao kad ga je Pešić precrtao? Javio se trener i otkrio - istina "isplivala" poslije dva mjeseca

Miloš Teodosić je profesionalno prihvatio odluku selektora Svetislava Pešić da više nije u planovima reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Prošlo je dva mjeseca otkako je Svetislav Pešić objavio da je "precrtao" Miloša Teodosića sa spiska za Eurobasket, ali to je i dalje tema o kojoj se i te kako diskutuje u Srbiji. O razlozima zbog kojih kapiten "orlova" nije bio dio tima čuli smo od sslektora Pešića, međutim Teodosić je bio nedostupan medijima i zapravo će tek večeras, nakon utakmice Partizana i Virtusa, biti prva šansa da čujemo šta misli o Karijevoj odluci.

Za to vrijeme čuli smo mišljenje brojnih košarkaških stručnjaka, dok se sada javio i njegov trener Serđo Skariolo koji je ljetos sa Španijom osvojio Eurobasket, dok je sada u Beogradu i čeka ga meč Evrolige sa crno-bijelima.

"Spolja gledano, rekao bih da je trener Svetislav Pešić iskusan, odlučio je da je to najbolje za tim. Da li je u pravu ili ne ja to ne mogu da kažem. Naravno Miloš Teodosić se nadao da će igrati na Evrobasketu, to se nije desilo. On je to primio na profesionalan način, bio je pun poštovanja. Nikada nisam osjetio u našem razgovoru bijes ili neka loša osjećanja zbog toga što se desilo", ispričao je Skariolo za "Sport Klub".

Podsjetimo, Svetislav Pešić je objasnio da Teodosić neće igrati na Eurobasketu zbog toga što se koncepcijski ne uklapa u tim, dok je dodao da "nikada nije bio igrač sa klupe". U međuvremenu je Srbija bez njega ispala u osmini finala EP.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!