Teo ima selektivnu amneziju, a Pešić ni hvala da kaže: Moka Slavnić bez dlake na jeziku - Najveći krivac je selektor!

Slavnić je prokomentarisao debakl Srbije na Eurobasketu i u prvi plan stavio odgovornost Pešića, dok se dotakao i Miloša Teodosića i njegovog odstranjivanja iz reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Zoran Slavnić poznat je po tome da uvijek govori "bez dlake na jeziku", a tako je bez ustručavanja komentarisao i krah košarkaške reprezentacije na Eurobasketu. Nadali smo se svi medalji, uglavnom zlatnoj, međutim "orlovi" su takmičenje završili već u osmini finala kada im je glave opet došla Italija. I više od mjesec dana nakon toga govori se o najodgovornijima za neuspjeh, a najviše je kritikovan selektor Svetislav Pešić.

"Što se tiče Pešića, bio sam tu u dosta nezgodnoj poziciji. Mi smo generacija, on je dva mjeseca stariji od mene. Obično ne komentarišem kada ne želim da kažem istinu. Pošto uvijek govorim istinu, što ne znači da sam u pravu, ovoga puta sam odustao jer sam imao štošta da zamjerim. Na tom ljudskom planu u našem odnosu, on je tu podbacio kao sa svima. Poslije svake utakmice sam mu čestitao, nikada se nije zahvalio, nikada me nije pozvao... To je zato što je Piroćanac, jer ako te pozovem, to možda nešto košta. On ne zna da postoje paketi, a on ima onaj od 11 dinara, a sa time ne možeš da zoveš nikada. Drago mi je što me je oslobodio tog nekog respekta", rekao je bez ikakvog ustručavanja Slavnić gostujući u emisiji "60 minuta s Vladom i Acom" na MaxBet radiju.

Slavnić je poručio i da mu se "nije svidelo" što je Svetislav Pešić o propasti srpske košarke govorio u Bosni i Hercegovini, upitavši ga zbog čega to nije uradio u Srbiji.

"Neću da ga vrijeđam. Jednostavno, sastav koji je bio na Evropskom prvenstvu, uporedio sam sa mojom tragedijom iz 2007. godine, kada sam morao da imam devet debitanata, sa ovom generacijom koju smo ispratili sa objektivnim procjenama da ćemo da se borimo za jednu od medalja. Mnogi su vjerovali u zlato, možda čak i ja, ali eto, ispali smo ponovo od Italijana koji nisu ušli u finale. Bar da su ušli, onda bi bilo u redu, mogao bi da kažeš: 'U redu, izgubio sam od finaliste'. Za to najveću krivicu snosi trener. Pogotovo kako je vodio reprezentaciju", rekao je Slavnić.

Izvor: MN PRESS

Najviše polemike u javnosti bilo je oko "odstranjivanja" Miloša Teodosića iz reprezentacije. Kapiten je bio pozvan na pripreme, ali je poslije svega nekoliko dana Svetislav Pešić saopštio da ne računa više na njega, što je urađeno pomalo nespretno jer se sedam dana čekalo izjašnjenje o toj odluci.

"O Teodosiću neću ni da pričam. On je isto druga vrsta ljudi, kome sam otvorio vrata Evrope 2007. godine, a bio je tada rezerva u FMP-u. Poslije dvije godine se zahvalio Dudi Ivkoviću što mu je otvorio vrata Evrope. Izgleda da dečko ima selektivnu amneziju. Ipak, nije smjelo da se desi da na takav način on bude odstranjen. To su svi zamjerili Pešiću, koga sam pitao o čemu se radi, a on mi je rekao da ne govorim za javnost. Onda je njima ponovio sve isto. Znači nisi rekao nikakvu tajnost, na kojoj nisam insistirao, ali zna da kad nešto kaže da je to kao švajcarska banka. Ne može ništa da izađe. Tako da, malo se udaljavamo od nekog respekta", zaključio je Slavnić.