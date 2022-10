Panter iskalio bijes na evroligašu! U Baru se mučio, pa "eksplodirao" u Areni - sve je lakše kad kapiten ovako igra!

Kevin Panter odigrao je fantastičan meč i protiv Žalgirisa je ubacio 26 poena.

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter je u razmaku od tri dana odigrao jednu od najlošijih, pa jednu od najboljih partija u dresu Partizana. Protiv Mornara ga nije služio šut, u Baru je imao 0/10 za 13 minuta na parketu, pa je protiv Žalgirisa "spakovao" 26 poena (7/10 za dva, 3/4 za tri, 3/4 penali). Zahvaljujući njegovoj simultanki crno-bijeli su upisali drugi evroligaški trijumf (87:76). Još jednom je pokazao zbog čega je kapiten ovog tima.

Za razliku od meča u Crnoj Gori, u rasprodatoj "Areni" je od prvog momenta dominirao. Pronašao je šuterski ritam, odmah počeo da pogađa i ko zna dokle bi išlo da zbog četiri lične greške nije morao da se preseli na klupu na početku treće dionice. Upravo to je gostujući tim iskoristio da izjednači (60:60), ali je Kevin onda još jednom pokazao šta sve ima u svom napadačkom arsenalu, pazio se pete lične i kada je bilo najpotrebnije pogađao je dno mrežice, za pobjedu i neophodan mir u sastavu Željka Obradovića. Dvije pobjede u tri duela pred domaćim navijačima, samo je Armani odnio bodove.

"To su stvari koje Kevin radi, kada se nađe na svojim pozicijama, koristi svaku priliku da šutira. Vidi se da ima mnogo samopouzdanja. Upravo u tome leži sve, u tom samopouzdanju. Nadam se da će nastaviti u ovom ritmu", poručio je njegov saigrač Dante Egzum poslije okršaja sa litvanskim predstavnikom.

Poslije duela u Baru je Obradović odmah stao u odbranu svog igrača, naglasio je da "nema problem sa takvom partijom, sve dok su u pitanju rezonski šutevi". Ponovio je to i na konferenciji za novinare u Beogradu.

"Odigrao je onako kako je odigrao protiv Mornara, šutirao je 0/10 i predstavljeno je to kao da je smak sijveta. Još tada sam rekao da je to najmanji problem, jer su sve to bili rezonski šutevi. Nikada igrača nisam zamijenio ako ima dobru poziciju, imaš brate pravo da šutiraš kako hoćeš, ako je nerezonski, onda je to problem. Kevin je pokazao karakter, ništa ga nije dotaklo, svjestan je kvaliteta koje ima", jasan je bio Obradović.

Po ko zna koji put je Panter pokazao kako Partizan izgleda kada igra po njegovim notama.

Vratio je ritam i sada slijedi težak evroligaški raspored, dva gostovanja protiv Panatinaikosa (3.11) i Olimpijakosa (10.11), kao i meč sa Makabijem kod kuće (18.11). Između tih duela na programu su mečevi u ABA ligi sa Megom (30.10) i Borcem u Čačku (6.11). Prilika da Kevin i saigrači nastave sa pobjedničkim nizom i da pokažu da im je mjesto u društvu najboljih.