Igrači su to odmah rekli u svlačionici! Željko se oglasio poslije pobjede: Svi treneri bi voljeli Majkla Džordana, ali..

Željko Obraović analizirao je meč protiv Žalgirisa i ostvarenu pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Žalgiris i ostvario drugi evroligaški trijumf (87:76). Brilijrao je Kevin Panter sa 26 poena, a poslije svega što se dogodilo na utakmici analizu svega dao je Željko Obradović. Trener crno-bijelih je na konferenciji za medije pričao o svim temama. Kako o sjajnom meču kapitena, tako i o nekim stvarima koji mu se nisu dopali. Poput recimo srljanja u napadu, grešaka, a tema su bile i samo tri asistencije Jama Madara i Dante Egzuma, plejmejkera srpskog tima.

Prije svega je pohvalio litvansku ekipu. "Oni su tim koji mijenja odbranu u toku utakmice, na kraju su odigrali ono što smo vidjeli o protiv Bolonje i Barselone i prije toga sa Makabijem i Olimpijakosom. Kada god smo mi igrali brže, kažnjavali smo, kada smo igrali statično i da rješavamo iz prvog napada i da ne tražimo višak, tu je bio problem. Oni su davali lake poene. Tu je bila utakmica, da se odigra pametno napolju, da se iskažnjava ta vrsta odbrane i to smo uspjeli u posljednjih nekoliko minuta. Ako vratimo film kako smo izgubili od Baskonije i Armanija, tako smo sada pobijedili, tim je odreagovao i shvatio neke stvari", rekao je Obradović.

Zatim je detaljno opisivao greške i dobre stvari koje je primijetio u igri svojih izabranika. "Utisci mogu da budu i ovakvi i onakvi, ja sam analizirao četiri meča ovog tima, imaju igrače koji znaju da igraju, odlično su vođeni sa klupe, koriste visinsku prednost da spuste loptu dole. Imali smo 12 razlike i prodavali smo lopte jer nismo prebacivali loptu i tražili višak, srljali smo, to je posljedica njihovog povratka. Kada smo počeli da igramo zajedno, onda smo odigrali najbolji mogući meč. Oni su odličan tim, igraju dobru košarku, zadovoljan sam da smo im parirali u skoku. Identičan skok, a oni su vodeći po skoku u napadu u ligi. Uspjeli smo da uradimo neke stvari koje smo pripremali. Primili smo četiri trojke u prvom poluvremenu, odbranu nismo ni probali da igramo, sve to smo trenirali, meč je stvar koncentracije, želje i volje, ako nemaš fokus, onda se završava lakim poenima na nekoj strani. Dobra utakmica, zadovoljan sam reakcijom, to su i igrači sami rekli. Da treba da igramo kao u posljednjih nekoliko minuta. Imaju u glavi to što se desilo protiv Baskonije i Armanija."

Vidi opis Igrači su to odmah rekli u svlačionici! Željko se oglasio poslije pobjede: Svi treneri bi voljeli Majkla Džordana, ali.. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 1 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 2 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 3 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 4 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 5 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 6 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 7 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 8 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 9 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 10 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 11 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 12 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 13 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 14 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 15 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 16 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 17 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 18 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 19 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 20 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 21 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 22 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 23 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 24 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 25 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 26 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 27 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 28 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 29 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 30 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 31 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 32 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 33 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 34 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 35 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 36 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 37 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 38 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 39 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 40 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 41 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 42 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 43 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 44 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 45 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 46 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 47 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 48 / 50 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 49 / 50 Izvor: MN PRESS Br. slika: 50 50 / 50

Na direktno pitanje šta je vidio u ovih pet mečeva do sada i skorom 2-3 je objasnio svoje viđenje. "Šta god mi rekli, liga je izjednačena, evo mi smo dobili Bolonju, sad sam pogledao, Virtus je dobio Real u Madridu. TImovi se dižu ili padaju, zavisno od forme, putovanja, umora. Vodim tim na način da želim da dobijem meč, vodeći računa o minutaži, nekad to nije moguće. To je tako kako je. Ako može da se kaže iznenađenje, Olimpijakos izgubio od Monaka. Jel to iznenađenje? Možda jeste, bio je favorit, ja se time ne bavim, analiziram narednog rivala. Ne vjerujem da u Evroligi može da bude iznenađenje. Potrošnja je velika. Da vidimo dokle i šta mi možemo u narednim utakmicama."

Panter je iskalio bijes na Žalgirisu poslije lošeg meča protiv Mornara. "Čovjek je odigrao onako kako je odigrao u Baru, tu je krenulo, šutirao je 0/10 i bio je smak svijeta. Još tad sam rekao da je to najmanji problem, jer je uzimao rezonske šuteve. Problem su bili nerezonski, nikada igrača nisam izmijenio ako ima dobru poziciju, imaš brate pravo da šutiraš kako hoćeš. Ako je nerezonski, onda je to problem. Pokazao je karakter, nije ga dotaklo ništa, svjestan je kvaliteta koji ima, čestitam svim igračima. Za mene je ovo navijanje nevjerovatno. Čeka nas Mega, izgubili smo prošle sezone. Hvala im i nadam se da će doći da pomognu timu."

Na kraju je govorio o malom broju asistencija svojih plejmejkera Madara i Egzuma - ukupno tri. "Nisam vidio taj podatak, 14 asistencija, 87 poena. Volio bih da svaku utakmicu da završim sa 40 asistencija, svi treneri to žele. Utakmica je malo drugačija, pripremaju se i oni, izaberu odbranu. Zašto nismo imali asistencije? Imali su oni dosta tu 'svič' odbranu, teško je asistirati u toj situaciji, to smo kaznili u završnici zakucavanjem Lesora. To je posljedica reakcije tima. Postoji drugi dio priče, kada igraš dobru odbranu i bržu igru, treba da bude više asistencija. Broj asistencija uvijek treba da bude 3-1 u odnosu na izgubljene lopte. Egzum je radio neke druge stvari dobro. Zahvaljujući Madaru smo dobro počeli, pokrenuo nas je, igrao je presing. Uz Lesora, to je bilo kapitalno za nas. Mogu da tražim mane, nijedan trener na svijetu nema Majkla Džordana, iako bi svi voljeli da ga imaju. Treba ih podržati, oni rastu, pričam o Madaru. Odigrao je dobar meč, pa onda dodavanje koje godinu i po dana svim igračima pričam da ne smije", zaključio je Obradović.

(MONDO)