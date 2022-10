Željko Obradović upozorava - u tome su najbolji u Evroligi!

Partizan u Evroligi ponovo igra kod kuće i dočekuje rivala koji je ostvario uzastopne pobjede

Izvor: MN PRESS

Poslije dominantnih pobjeda protiv Virtusa i Mornara iz Bara, košarkaši Partizana okreću se novom izazovu - utakmici protiv Žalgirisa u Štark areni u četvrtak, od 20.30 časova. Litvanski tim (2-2) pobijedio je prošle sedmice u dramatičnim mečevima Virtus, pa i moćnu Barselonu, a sada dolazi na Novi Beograd.

"Nadamo se ponovo da ćemo imati atmosferu kao u prve dvije utakmice, što je i ekipi i svima nama izuzetno važno. Kad smo napravili analizu njihove poslednje dvije evroligaške utakmice, videli smo da se radi o ekipi koja igra izuzetno agresivno, prije svega odbrambeno i iz te odbrane žele da trče i da imaju dosta toga postavljeno u tranziciji. To su prve stvari za koje moramo da se pripremimo, a poslije toga dolazi ofanzivni skok, u kojem su najbolji u Evroligi, što ću dva puta ponoviti", rekao je Obradović u najavi meča.

"Dvije posljednje utakmice, protiv Bolonje i Barselone, pokazuju da je to tim koji zna da reaguje pri negativnom rezultatu, a onda je posebna priča i meč sa Barselonom, gdje su našli način da pobijede, kao i Bolonju. Meč zahtjeva maksimalnu koncentraciju, pripremu stvari o kojima sam govorio i da probamo da odigramo na nivou kako smo to radili u zadnjim utakmicama", dodao je on.

Upitan za zdravstveno stanje povrijeđenog tandema Avramović-Smailagić, Obradović je odgovorio: "Nemam nikakve novosti. Znam da su nestrpljivi i da planiraju da se što prije vrate, ali ja nisam adresa za ta pitanja. To su doktori. Imajte u vidu da će trebati vremena, ne znam koliko, ali prilično, da se vrate da budu u situaciji da prvo treniraju sa timom, a onda i da pomognu".

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je u srijedu da će crno-bijeli dati igrače reprezentacijiu novembarskom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Obradović trenutno ne želi da priča o tome.

"Rekao sam već da u ovom trenutku ne želim da govorim o tome, iz prostog razloga jer želim da imam koncentraciju za ovu utakmicu. Kad bude došlo vrijeme da pričamo o tim stvarima, pričaćemo, bez ikakvih problema", dodao je "Žoc" na treningu u Areni.