Bogdanoviću dali olovku poslije samo šest utakmica: Zaradio više od 100 miliona, a tek ga čeka veliki novac

Bojan Bogdanović pred sobom ima ponudu za još jedan veliki NBA ugovor.

Izvor: Profimedia

Hrvatski as Bojan Bogdanović (33) dogovorio je dvogodišnji ugovor sa Detroitom za ukupno 39,1 milion dolara. On je u taj tim prešao ovog ljeta iz Jute, do narednog lejta slijeduje mu 19,5 miliona, a onda će se aktivirati novi ugovor, kojim će ostati igrač Pistonsa do 2025.

Bogdanović je u šest utakmica ove sezone prosječno postizao 23 poena, pogodio je više od pola šuteva za tri poena i iako je njegova mlada ekipa počela rezultatski loše (1-5), ipak se tek očekuje da Pistonsi sazrijevaju. Uz nekadašnjeg šutera Cibone igraju prošlosezonski prvi "pik" Kejd Kadingem, tu su i ovosezonski peti "pik", Džejden Ajvi, kao i 13. "pik" Džejlen Duren, a mnogo se očekuje i od takođe mladog krila, Sadik Beja, koji je u ligi od 2020.

Uz Bogdanovića svi oni će napredovati, a uz to će i njegov bankovni račun biti "jači" za još skoro 40 miliona evra. On je u NBA ligi od 2014, kada je iz Fenerbahčea otišao u Bruklin, a potom je nastupajući i za Vašington, Indijanu i Jutu do kraja tekuće sezone zaradio 105 miliona dolara. Naravno, uz to je stekao i reputaciju vrhunskog NBA šutera, za koga nije iznenađenje kada neki tim izdvoji značajan novac.

Izvor: Profimedia