Srbin htio da pravi novog Jokića, a onda se sve srušilo: Plakao sam kad se to desilo, mama me je odnijela u stan!

Nevjerovatna drama u karijeri mladog centra Golden Stejta Džejmsa Vajzmena.

Izvor: MNPress/Profimedia

Golden Stejt Voriorsi prošle sezone su osvojili šampionski prsten, ali bez jednog od igrača na koje su računali kao na kičmu tima. Džejmsa Vajzmena su 2020. godine uzeli kao drugog pika na draftu, u ruki sezoni je zbog povreda odigrao svega 39 mečeva u ograničenoj minutažu, a kada je pokidao meniskus u aprilu 2021. godine ostao je van terena duže od jedne cijele sezone.

Dejan Milojević je došao u Golden Stejt da radi sa visokim igračima, pogotovo sa Vajzmenom i nadali su se u ovom timu da bi od njega mogao da napravi novog Nikolu Jokića, ali za sada ovog 21-godišnjeg centra nema na NBA terenu. Sada je za američke medije otkrio koliko mu je povreda zapravo teško pala.

"Kada sam se prvi put povrijedio toliko jako sam plakao da čak nisam mogao da dođem do maminog stana. Mama je morala da me nosi u svoj stan, bio sam potpuno slomljen. Mnogo večeri sam proveo plačući, imao sam mnogo raznih misli... Bilo je teško, čak i lično, nisam mogao normalno da odem do toaleta", ispričao je za "Aproks".

Počeo je da ide kod psihoterapeuta i na nagovor stručnjaka počeo da vodi dnevnik kako bi shvatio šta se dešava sa njim. To mu je pomoglo da bude svjesniji svog stanja i problema.

"Imao sam toliko misli i emocija, a kao muškarac sam naučio da emocije držim u sebi u društvu koje želi da održi status kvo. Ali kada shvatite šta je perspektiva pravog muškarca, shvatite da morate da se izrazite", rekao je Vajzmen.

Sada, kada je prevazišao svoje mentalne probleme očekuje se da se u nekom trenutku ove vrati na teren i konačno zaigra.

