Košarkaški savez RS stvoren prije tri decenije: Za decembar zakazana svečana akademija!

Na današnji dan udareni su temelji Košarkaškog saveza Republike Srpske.

Na današnji dan, prije tačno tri decenije, 7. novembra 1992. godine, udareni su temelji Košarkaškog saveza Republike Srpske.

U vijećnici Banskog dvora tada je održana Osnivačka skupština KS RS, a centralna manifestacija obilježavanja planirana je za početak ili sredinu decembra, kada će biti održana svečana akademija.

"S obzirom na to da Košarkaški savez Republike Srpske ima 90 klubova i preko 8000 košarkaša i košarkašica, moraćemo još da usaglasimo termin. Međutim, najvjerovatnije će to biti početak ili najkasnije sredina decembra. Tada ćemo dodijeliti priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima i na taj način takođe izraziti zahvalnost svima onima koji su doprinijeli radu i funkcionisanju Saveza", rekao je predsjednik KS RS Aleksandar Đurđević na konferenciji za novinare.

Takođe, u Muzeju sporta u dvorani "Borik" biće upriličena tematska postavka.

"U januaru nas očekuje i izložba "Košarka u Republici Srpskoj", takođe u okviru obilježavanja 30 godina Košarkaškog saveza Republike Srpske, gdje ćemo prezentovati sve uspjehe koje je košarka u Republici Srpskoj imala u prethodnih 30 godina", istakao je Đurđević, koji se zahvalio svom prethodniku Borisu Spasojeviću na svemu učinjenom za košarku u Republici Srpskoj tokom dva predsjednička mandata.

"Došao sam u jedan sređen sistem, u jedno dobro stanje, što je umnogome doprinijelo tome da možemo da uradimo neke nove stvari, da napredujemo. Moram da istaknem da smo ponovo uveli okupljanja omladinskih reprezentacija Republike Srpske, kao i turnire područnih regiona, gdje su naša najtalentovanija djeca iz svih područnih saveza dobila priliku da se okupljaju više puta tokom godine. Takođe, u prethodnoj godini svi su bili oslobođeni članarina, ženski kotizacija, bili su obezbijeđeni besplatni strimovi utakmica, a značajno je isfinansiran i Kup Republike Srpske od strane Saveza."

Na današnjoj konferenciji za novinare, predstavljena je i monografija pod nazivom "30 godina Košarkaškog saveza Republike Srpske".

"Monografije poput ove svakako služe da se neke stvari sačuvaju od zaborava, neki događaji i ljudi, ali i da nama u Košarkaškom savezu RS pokažu 'prolazno vrijeme', gdje smo danas, gdje smo bili prije 30 godina, koliko smo napredovali. Mislim da je napredak svakako nužda, da svaki dan uradimo nešto novo, da budemo bolji nego što smo bili juče jer je to jedini način da napreduje košarkaški sport, koji je i genetski u našem narodu. Svi rezultati koje smo postigli u prethodnom periodu kao narod to pokazuju. Košarkaški savez RS je tu, da iako ne radimo direktno sa igračima koji su uglavnom u klubovima, da stvorimo uslove da se što više djece bavi košarkom i da kroz sistemski rad stvorimo uslove da možda imamo nekog novog Đorđevića, Bodirogu, Jokića... i to je na neki način naš zadatak", zaključio je Đurđević.

