Problemi za selektora Bećiragića: BiH ostala bez još dva košarkaša za meč protiv Mađarske

Pored trojice igrača za koje se ranije znalo da neće doći, a to su Jusuf Nurkić, Džanan Musa i kapiten Miralem Halilović, u bh. timu su za predstojeće utakmice zbog povreda "otpali“ i Emir Sulejmanović i Edin Atić, potvrdio je na današnjoj konferenciji Adis Bećiragić.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Selektor košarkaške "A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić ostao je bez petorice igrača pred sutrašnji susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Mađarske, javlja Anadolija.

Pored trojice igrača za koje se ranije znalo da neće doći, a to su Jusuf Nurkić, Džanan Musa i kapiten Miralem Halilović, u bh. timu su za predstojeće utakmice zbog povreda "otpali" i Emir Sulejmanović i Edin Atić, potvrdio je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu selektor Adis Bećiragić.

"Emir Sulejmanović je u nedjelju imao utakmicu, povrijedio se, poslao nam je medicinski raport u kojem piše da sedam dana ne može ništa raditi, što nas je izuzetno potreslo jer na toj poziciji imamo nedostataka“, kazao je Bećiragić.

Dalje je naveo kako je i Edin Atić sinoć rekao da ima jednu dužu povredu koja traje dva mjeseca, te kako je došao da "pokuša igrati".

"Sinoć prije treninga javio nam je da su bolovi u njegovoj ruci veliki i da on ipak neće moći da igra“, kazao je Bećiragić.

Dodatni problem za bh. tim je i lakša povreda Džona Robersona, koji je jutros obavio ljekarski pregled.

"Prvi rezultati su pozitivni. Očekujem da će Džon večeras izaći na trening i da će biti s nama. Znači, imamo pet igrača kojih nikako neće biti i Džon koji je pod znakom pitanja“, rekao je Bećiragić.

Odgovarajući na pitanja novinara, selektor je kazao kako vjeruje da ovakve situacije mogu i pozitivno uticati na ekipu u psihološkom smislu, ali i dodao kako je samo pitanje koliki je kapacitet igrača koji će zamijeniti povrijeđene na njihovim pozicijama.

"To ćemo vidjeti. Što se tiče psihologije mislim da će nas to natjerati da igramo mnogo jače, agresivnije i sa većom motivacijom. Takve situacije uvijek izrode neke nove heroje, ja se iskreno nada da će tako i biti“, poručio je Bećiragić.

Priznao je da mu najviše fali kapiten Miralem Halilović, o kojem je govorio vrlo pohvalno.

“Ja zaista mislim da je Miralem Halilović stub ove ekipe. Ja sam to u privatnom razgovoru s njim i rekao, on je mislio da se ja šalim, a zaista mislim da je Miki i duhovno i fizički stub ekipe. Meni lično nekako njegov nedostatak najviše fali”, otkrio je selektor bh. košarkaša.

Podsjećajući da je nacionalni tim sada ostao i bez Atića i Sulejmanovića, Bećiragić je dodao kako im je u ovoj situaciji vrlo bitna podrška navijača.

“Ako oni (navijači) ne budu odradili posao dobro biće nam zaista teško”, zaključio je selektor Bećiragić.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Adi Vrabac, kapiten u sutrašnjem susretu, nije puno komentarisao nedostatak igrača. Smatra da je bitno samo fokusirati se na utakmicu.

"Okolnosti su takve kakve jesu. Trebamo da razmišljamo da damo svoj maksimum a to sigurno hoćemo pred punom dvoranom. Mađarska sigurno ima svoje kvalitete, niko u svlačionici ih nije potcijenio. Oni že igrati do zadnje minute, nezgodni su. Moramo igrati do kraja, izvući pobjedu i gledati dalje“, rekao je Vrabac.

“Zmajevi“ utakmicu protiv Mađarske igraju 11. novembra u sarajevskoj dvorani “Mirza Delibašić“ u 20 sati, dok je duel s Francuskom na programu tri dana kasnije u Pau.

Poredak u grupi K: Litvanija 15 bodova, Francuska 14, Crna Gora 13, Bosna i Hercegovina 12, Mađarska 12, Češka 11.

Na Svjetsko prvenstvo, koje će se 2023. godine održati u Japanu, Filipinima i Indoneziji, plasiraće se tri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe evropskih kvalifikacija.