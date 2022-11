Grci hoće da tuže Partizan, Mijailović se oglasio! Predsjednik crno-bijelih progovorio o zabrani

Predsjednik Partizana objasnio je zbog čega drugi igrači nisu dobili dozvolu da igraju za reprezentaciju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/MN Press

Partizan je pustio srspke igrače da budu dio reprezentacije, pa su tako Danilo Anđušić i Uroš Trifunović igrali u pobjedi protiv Velike Britanije (74:68), ali drugi košarkaši nisu mogli da igraju za svoje nacionalne timove. Tu su Janis Papapetru (Grčka) i Jam Madar (Izrael), a zbog svega toga su Grci pobjesnili pa su najavili i tužbu, zbog svega toga je reagovao Ostoja Mijailović.

Predsjednik crno-bijelih oglasio se na društvenim mrežama, čestitao je "orlovima" na trijumfu, pa je onda objasnio cijelu situaciju i razloge zbog kojih ostali igrači nisu bili sa svojim reprezentacijama.

"Samo povrede su nas spriječile da pustimo i reprezentativce drugih zemalja. U Pireju smo igrali sa minimalnim brojem igrača, a poraz će boljeti manje ako Srbija ode na Svjetsko prvenstvo", napisao je Mijailović na svom Tviter nalogu.

Na konferenciji poslije meča sa Olimpijakosom u Grčkoj Željko Obradović je rekao da "ne zna ništa o tome i da je to između kluba i nacionalnog saveza Grčke", a Papapetru je priznao da je htio da igra. "Nažalost, neću biti u reprezentaciji. Odluka mog tima je da ne pusti nikoga osim srpskih igrača. To je nešto oko čega ne možemo da zauzmemo stav. To je čudna situacija zbog koje smo svi tužni. Nemam šta više da kažem na tu temu... Nadam se da će u budućnosti situacija biti drugačija i da ću igrati u sljedećem prozoru za Grčku", kazao je Janis.

Podsjetimo, Partizan u Pireju nije mogao da računa ni na povrijeđene igrače Balšu Koprivicu, Dantea Egzuma, Alena Smailagića i Aleksu Avramovića.