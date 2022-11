Partizan ima tim za TOP 8 Evrolige! Kapiten Panter vjeruje u uspjeh: "Mi kontrolišemo sve, nebo je granica"

Kevin Panter uvjeren je da crno-bijeli daleko mogu da doguraju u elitnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter vjeruje da Partizan može da izbori plasman među osam najboljih timova u Evroligi i da napravi veliki uspjeh u elitnom takmičenju. Poslije sedam odigranih kola crno-bijeli imaju skor od tri pobjede i četiri poraza, posljednji meč su izgubili od Olimpijakosa u Pireju (87:58). Po završetku tog susreta Željko Obradović nije želio da traži alibi za konačan ishod.

Nešto slično rekao je i kapiten tima, iako je tim bio oslabljen bez povrijeđenih igrača i reprezentativaca Srbije, ne želi da se to stavlja u prvi plan.

"Možemo da nalazimo svakakve izgovore, ali je činjenica da nismo igrali dobro. Olimpijakos jeste i morate da im čestitate na tome. Nismo igrali kako znamo i rezultat je to pokazao, oni su bili bolji i to je to", rekao je Panter za "Eurohoops".

Uvjeren je da ova ekipa može mnogo toga da učini u Evroligi i da je ovo samo početak.

"Mi smo definitivno tim za plej-of. Nebo je granica, mi kontrolišemo sve. Možemo da uđemo u TOP 8 i da daleko doguramo."

Panter ove sezone igra odlično, prosječno u Evroligi bilježi 17,9 poena, 2,4 asistencije i 2,9 skokova po meču.

"Ne znam da li igram najbolju košarku u karijeri u ovom momentu. To je na drugima da procijene, za mene je samo važno da naporno radim i da budem najbolja verzija sebe."

Na kraju je pričao i o odnosu sa Željkom Obradovićem.

"Obradović i ja imamo sjajan odnos, odlično se razumijemo. Imamo iste ciljeve, a to je da pobjeđujemo i da se zabavljamo. Njegova radna etika, strast i moja radna etika i strast su isti. Možemo da se povežemo i na tom nivou. Dosta pažnje posvjećujem tome kako on želi da igramo na terenu", zaključio je Panter.