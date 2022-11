Bilo je užasno, od igrača sam tražio nešto drugo! Željko kritikovao, pa pričao o pojačanju: "Ako krenem da nabrajam..."

Željko Obradović oglasio se poslije poraza od Olimpijakosa.

Izvor: MN PRESS, Klodian Lato/Eurokinissi

Partizan je izgubio od Olimpijakosa u Pireju. Sa devetoricom igrača je pružio otpor favoritu, ali nije bilo dovoljno za nešto više (87:58). Po završetku susreta Željko Obradović bio je vidno nezadovoljan. Nije imao mnogo toga dobrog da kaže na račun svog tima uprkos sastavu u kom je igrao, iznio je niz kritika.

Jedna od prvih stvari koju je imao da zamjeri bilo je zalaganje ekipe. Naglasio je da je imao drugačiju zamisao prije početka susreta. "Očigledno da prvo moram da čestitam Olimpijakosu koji je odigrao dobar meč. Započeli smo meč loše, bez energije, agresivnosti. Tek smo u drugoj četvrtini izgledali kao da smo spremni da igramo. Sve ostalo je izgledalo kao jedna loša slika. Prije meča sam rekao svojim igračima da treba u svlačionicu da uđemo sa utiskom da smo dali sve od sebe. Utisak je u potpunosti suprotan. To je to", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Prvo pitanje grčkih novinara bilo je vezano za sukob FIBA i Evrolige i činjenicu da zbog toga klubovi ne mogu da računaju na igrače. "Slušajte. Ne želim da pričam o nečemu što je između FIBA i Evrolige kao izgovor za našu igru. Kada ste bez jednog ili dva igrača je teško, sada sam bez šest. Glas i Jovanović nikada prije nisu igrali u Evroligi, Tristan je igrao nekoliko minuta, što znači da sam igrao sa šestoricom košarkaša. Početak i kraj meča bio je užasan. Ovaj problem nije neka novost ili nešto što se odjednom dogodilo. Pričamo već neko vrijeme da treba da sjednu i da pričaju. Srbija ima važan meč, dali smo tri igrača (Anđušić, Trifunović), jedan se povrijedio (Koprivica). Dogovorili smo se i to je to. Reprezentacije ne treba da igraju bez najboljih igrača, svi će vam to reći. Oni moraju da razgovaraju o ovome. Na kraju, igrači su ti koji plaćaju ceh, njima je najteže od svih."

Uslijedilo je i pitanje o Janisu Papapetruu, odnosno da li je bilo poziva od strane košarkaškog saveza Grčke da igra za nacionalni tim. "Ne znam, nije to pitanje za mene. Ja sam trener, postoji način na koji selektori pozivaju igrače. To je stvar razgovora između menadžmenta reprezentacije Grčke i Partizana. Stvarno ne znam, nemam pojma ništa o tome."

Na kraju je upitan i o novom pojačanju, navodno je Vladimir Brodzijanski na korak do crno-bijelog dresa. "Neću to da komentarišem, slušam te priče od kada je počela sezona. Shvatam da živimo u vremenu gdje se informacije brzo šire i ako počnem da nabrajam imena igrača koji je trebalo da dođu imaću tri tima od po 12 igrača. Do trenutka dok neko ne potpiše ugovor, neću pričati o tome. Moj fokus je bio da radim svoj posao, bila je ovo veoma loša utakmica", zaključio je Obradović.

