Zvezda u nevrijeme gostuje lideru Evrolige: Spali smo na 10 igrača, ali moramo da se "pošibamo"

Trener Crvene zvezde Vladmir Jovanović naglasio šta njegov tim mora da uradi protiv Fenerbahčea

Crvena zvezda sprema se za gostovanje Fenerbahčeu poslije šokantnog poraza od Zadra. Trener crveno-bijelih Vladimir Jovanović rekao je da je sa ekipom obavio sastanke nakon neuspjeha, a pred put u Istanbul, na meč protiv Fenera (četvrtak, 18 časova). On je u razgovoru sa novinarima rekao da trenutno ima 10 raspoloživih igrača zbog stomačnog virusa i zbog utakmica srpske reprezentacije, u kojoj su Luka Mitrović, Ognjen Dobrić i Nikola Topić.

"Gledali smo, analizirali smo, gledali smo uzrok, ima objektivnih razloga i mnogo onih koji su isključivo do nas, do loše energije sa kojom smo ušli u meč i to nam se osvetilo. Imamo trenutno 10 igrača, stomačni virus smo imali i na toj utakmici, ali nismo zbog toga izgubili. Neki igrači nisu tu, neki su otišli u reprezentaciju, od 16 igrača o kojima pričamo ostali smo na 10. Vidjećemo u kakvom sastavu ćemo biti u Istanbul. Stefan Marković zbog problema nije mogao da igra ni protiv Zadra, nije u stanju ni danas da trenira, dobio je infuzije, vidjećemo da li će moći sutra, još nismo ni odlučili da li će putovati sa ekipom. Sem igrača koji su sa reprezentacijom, drugi su imali iste simptome, ali su se našli na terenu", rekao je Jovanović.

"Reakcija na treningu je bila dobra, ali mora i na utakmici. Rekao sam i poslije utakmice da smo mi na svakom treningu bili bolji nego na toj utakmici sa Zadrom. Znam da to ne znači ništa", dodao je on.

Jovanović je govorio i o teškom rasporedu na početku evroligaške sezone, koju je Zvezda "otvorila" sa skorom 1-5. "Znali smo i prije početka kakav će biti raspored, iako smo se nadali da neku od tih 5 utakmica možemo da pobijedimo, bez obzira na to što nismo bili favoriti. To smo znali, a imali smo nekih drugih problema, bili smo bez Nedovića sve te utakmice, Vildoza je došao naknadno, tu su bile i povrede, protiv Panatinaikosa nije bilo trojice iz spoljne linije... Sve to je uticalo da ne pravimo pomake kakve smo očekivali. Prije sedam dana smo počeli pripreme opet. Sa jednim timom smo bili na pripramama u Turskoj, sa drugom počeli prvenstvo, a sa trećim igramo posljednjih nedjelju dana", rekao je Jovanović.

Da li se osjeća dodatni pritisak poslije poraza od Zadra i serije neuspjeha u Evroligi?

"Pritisak je svakog dana, to sami sebi nametnemo, znamo da armija navijača očekuje da pobijedimo svaku utakmicu, nebitno da li je to Zadar ili najbolji tim u Evroligi. Odigrali smo loše, napravili veliki kiks i sada je na nama da pokažemo reakciju, da se, što se kaže, 'pošibamo', pa da vidimo".

