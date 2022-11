Totalni haos u Partizanu, osam igrača je zdravo: Naneli krvario, Papapetru loše, a centar doživio nevjerovatnu povredu!

Košarkaši Partizana dočekuju meč sa Olimpijakosom izuzetno oslabljeni.

Partizan je u ogromnim problemima pred meč sa Olimpijakosom u Evroligi, pošto je trener Željko Obradović na posljednjem treningu pred taj meč imao samo osam igrača na raspolaganju. Od ranije povrijeđenim košarkašima na pauzi se pridružio i Janis Papapetru, a doktor Moma Jakovljević je otkrio i zašto.

"Papapetru je sinoć oko devet, pola deset zvao i rekao da ima temperaturu. Uradili smo prvo test na koronu, koji je na sreću negativan. Uzeli smo sve analize, uzeo je terapiju i malo mu je bolje. Danas će malo sa Željkom da pauzira da bi sutra trenirao, pa ćemo da vidimo koliko može", istakao je ljekar crno-bijelih.

Van stroja je i Dante Egzum koji se povrijedio na treningu i neće ga biti na narednih nekoliko mečeva.

"Egzum je nekoga na treningu nagazio na nogu i napravio je povreda ligamenta u stopalu između četvrtog i petog prsta i tu je došlo do jedne distorzije, ne mnogo teške ali je za brigu. Imobilisan je, ne u gipsu nego ima specijalnu čizmu. Novu procjenu ćemo napraviti za desetak dana. Vidjećemo da li da počnemo sa terapijom ili da nastavi da nosi", otkrio je Jakovljević.

Što se tiče Balše Koprivice, situacija je nevjerovatna. On se na bizaran način povrijedio i sada ga čeka jako duga pauza.

"To se viđa jednom u 50 godina. On je u stojećem stavu, vidi se na snimku, nije pao nije nikog udario. On je povukao lijevu ruku da se zagradi, nije se upleo u dres, uglavnom to je težak komplikovan prelom sa velikom dislokacijom karpalnog djela kažiprsta i on će u petak biti operisan. Prognoze rade mikrohirurzi. Staviće se jedna pločica mala koja će to da pojača, ali bez dva, dva i po mjeseca nema povratka."

Alekse Avramovića nema otkako se povrijedio igrajući za nacionalni tim, ali je njegova situacija sve bolja i mogao bi uskoro na teren.

"To kad krene naopako sve ide... On se prvi povredio i njegova povreda je najkomplikovanija. Nije odmah viđen prelom, ne zato što je greška nego se taj prelom ne vidi na prvom snimku. Ta čunasta kost se savila i napukla. Nastala je velika dislokacija, ne znam zašto i mi smo to u Beogradu vidjeli i stavili mu gips. On već tri mjeseca nosi gips, svakih mjesec dana radimo kontrolu i sljedeća kontrola je za sedam-osam dana. Na prethodnoj kontroli je zarastanje krenulo dobro i nadam se za jedno desetak dana da će da skine gips i krene sa rehabilitacijom. Rehabilitacija poslije ovakve povrede je bar mjesec dana od momenta kad skine gips", otkrio je ljekar crno-bijelih.

Osvrnuo se i na drugog igrača čiji se povratak dugo čeka, Alena Smailagića. Bez njega i Balše Koprivice Željko Obradović je praktično spao na tri visoka igrača u rotaciji.

"Smailagić se prvi oporavio, krenuo da trenira sa kondicionim trenerom Batom Zimonjićem i sada će polako. Nije još za put, ali on će prvi da uđe u trenažni proces. Kod njega je u Barseloni došlo do cepanja butnog mišića."

Na meču sa Borcem u Čačku navijači su se dodatno zabrinuli jer je Naneli krvario, ali srećom povreda nije ozbiljnije prirode.

"To je ništa, kako je moglo da bude dobro je prošao. Neko ga je laktom udario iz sve snage tik iznad obrve. Da ga je pogodio tom jačinom u oko bile bi velike komplikacije, a da ga je pogodio u nos, slomio bi mu nos. To je najlakši ooravak", završio je svoj raport Moma Jakovljević.