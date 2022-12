"Trgovac smrti" razmijenjen za slavnu košarkašicu: Amerikanci dobili olimpijsku šampionku, a Rusi njega!

Viktor But je na slobodi i to samo zbog Britni Griner!

Drama je gotova, Britni Griner je na slobodi! Jedna od najboljih košarkašica današnjice je puštena iz zatvora i to poslije dogovora na najvišem nivou između vlasti SAD i Rusije o razmeni zatvorenika u kome je za Britni Griner razmijenjen zloglasni ruski trgovac oružjem Viktor But.

Američka košarkašica, dvostruka svjetska i olimpijska šampionka sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država uhvaćena je na aerodromu "Šeremetjevo" u Moskvi pošto joj je policija pronašla ulje od marihuane u posjedu. Ona je od februara bila u zatvoru, a sada se ostvarilo ono o čemu se i ranije pričalo, razmjena za 55-godišnjeg Viktora Buta koji je nekoliko godina bio u pritvoru u Americi.

Prema riječima ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova od prije nekoliko mjeseci ruska strana je uz Britni Griner bila spremna da pusti i Pola Vilana, 52-godišnjeg marinca i pripadnika vojske SAD koji je uhapšen 2018. godine u Moskvi i optužen za špijunažu. Iako je zvanični Vašington dugo negirao da je spreman da pusti Viktora Buta koga mnogi zovu "Trgovac smrti" sada se očigledno došlo do dogovora.

But je osuđen na kaznu od 25 godina zatvora jer je "obezbjeđivao materijal za terorističke organizacije u inostranstvu", a uhapšen je još 2008. godine na Tajlandu, a od tada se branio tvrdnjama da on nije uradio ništa protivzakonito. "Nisam uradio ništa što bih smatrao kriminalnim dijelom. Naravno da sam transportovao oružje, ali to je bilo povremeno. Tokom 360 dana u godini, moje pošiljke bile su uobičajene. Tokom pet dana, transportovao sam oružje i napravio nekoliko stotina hiljada dolara", rekao je But u svoju odbranu.

Sa druge strane, Britni Griner je u Rusiji godinama igrala košarku jer WNBA sezona traje samo nekoliko mjeseci i ne poklapa se sa sezonom u Evropi, pa je ona paralelno igrala za Feniks Merkjuri i Jekaterinburg.

