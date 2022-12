ZVEZDA ČEKA KAMPACA, ITALIJANI NAJAVILI OBRT! Strašno pojačanje iz NBA ne dolazi u Beograd, pojavila se nova opcija!

Argentinski košarkaš Fakundo Kampaco nije blizu Crvene zvezde, tvrde mediji u Italiji.

Izvor: MN PRESS

Evroliga čeka povratak argentinskog plejmejkera Fakunda Kampaca, a poslednjih dana pisalo se da je Crvena zvezda najbliža njegovom potpisu. Bilo bi to ogromno pojačanje za beogradski tim nakon fantastičnog niza pobjeda pod komandom novog trenera Duška Ivanovića, ali... Za transfer Argentinca zainteresovani su i u Italiji zbog milanske Olimpije i kažu da se "Faku" još ne vraća u Evropu.

Uticajna Gazeta otkriva kako razmišlja organizator igre koji se proslavio u dresu Reala iz Madrida. Po njihovim saznanjima povratak Fakunda Kampaca u Evropu i dalje je veoma daleko, jer on i dalje želi da ostane u NBA ligi. Zapravo, ima veoma dobar plan kako to da ostvari. Potrebno je samo da nađe klub sa kojim će potpisati ugovor i zadržati se do januara, kada svi ugovori u najjačoj košarkaškoj ligi postaju garantovani!

Kampaco je trenutno slobodan igrač nakon što ga je Dalas otpustio, a u novoj NBA ekipi trebalo bi da se zadrži do 10. januara kako bi ispunio svoj plan. Ostanak u NBA ligi značio bi i kraj nadanja za evropske klubove koji žele da ga dovedu, barem do narednog ljeta kada bi imali novu priliku da ispune njegove veoma visoke finansijske zahteve.

Po pisanju uglednog italijanskog lista, Olimpija iz Milana željela je da ponudi Kampacu trogodišnji ugovor vrijedan čak dva miliona evra po sezoni. Iz pregovora su se povukli jer su procijeniti da je to ipak previše novca na račun Argentinca, pa u ovom trenutku evropska košarkaška javnost samo Real i Zvezdu smatra za destinacije u kojima bi Fakundo mogao da nastavi karijeru.

Da li će se to desiti ili će Fakundo "promijentii ploču", ostati u SAD i naći novi NBA klub ostaje da se vidi u narednim danima.