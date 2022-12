Duško Ivanović je za mjesec dana koliko je na klupi Crvene zvezde potpuno preokrenuo i pokrenuo ovaj tim. Ono gdje se crveno-bijeli sada nalaze pijre samo nekoliko nedjelja djelovalo je kao potpuno nemoguća pozicija!

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Prije tačno mjesec dana Duško Ivanović je stigao na klupu Crvene zvezde i od tog trenutka napravio je čudo. Tog 14. novembra iskusni crnogorski stručnjak stigao je u tim koji je upravo izgubio meč od Zadra u ABA ligi i koji je tokom cijele sezone, osim nakon jednog kola Evrolige, bio posljednji na tabeli.

Sada, trideset dana kasnije Crvena zvezda je na vrhu tabele u ABA ligi, ima dvije pobjede u "vječitim derbijima" u dva različita takmičenja u nekoliko dana i ima skor koje vodi u Top 8 Evrolige. Euforija se vratila u crveno-bijeli "Pionir" kao nekad, kada se napadao Top 8 i kada su pred crveno-bijelima padali evropski rivali - i opet su zaista počeli da padaju.

"Znam da će mi biti teško, ali sam zadovoljan jer sam došao u Crvenu zvezdu. Prvo jer je to veliki sportski izazov, drugo jer je to veliki klub sa sjajnim navijačima i treće jer ova ekipa može da ima karakter kakav su imale moje ekipe, pobjednički karakter", naglasio je na početku svog rada Duško Ivanović. I mjesec dana kasnije vidimo da to nisu prazne riječi.

OVO JE SLIKA KOJU SU SVI HTJELI DA UGLEDAJU!

Vidi opis Mjesec dana Duška Ivanovića i Zvezdino čudo u koje niko nije vjerovao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 1 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 2 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 3 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 4 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 5 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 6 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 7 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 8 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 9 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 10 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 11 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 12 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 13 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 14 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 15 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 16 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 17 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 18 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 19 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 20 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 21 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 22 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 23 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 24 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 25 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 26 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 27 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 28 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 29 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 30 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 31 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 32 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 33 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 34 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 35 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 36 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 37 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 38 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 39 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 40 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 41 / 43 Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 42 / 43 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 43 43 / 43

Crvena zvezda poslije 13 kola Evrolige trenutno stoji na diobi osmog mjesta u Evroligi sa Makabijem. Crveno-bijeli i "Ponos Izraela" imaju po sedam pojbeda i šest poraza, dok ispred njih stoje Efes i Baskonija koji imaju takođe sedam pobjeda, ali su odigrali meč manje. Gledajući "bodovno", crveno-beli će makar jedan dan dočekati među najboljih osam u Evropi.

Nakon starta sa četiri poraza, pa tijesne pobjede nad Bajernom sa kojim je "dijeljen fenjer" tabele Evrolige, a potom nastavka serije poraza protiv Monaka i Fenera - teško da je iko vjerovao da će se sredinom decembra ovaj tim nalaziti na sredini tabele Evrolige. Međutim, stigao je Duško Ivanović,a sa njim redom i pobjede - prvo nad Asvelom 71:67, a onda možda i ključna, nad Albom 88:84 u gostima. Tim koji je godinama "uzimao skalp" crveno-bijelima i koji Crvena zvezda nije mogla da pobijedi u sedam prethodnih duela pao je, a djeluje da su onda i igrači zaista povjerovali da mogu.

U "PIoniru" je potom Makabi pobijeđen poenom razlike 69:68, Partizan je pao nakon trojke Nemanje Nedovića dvije sekunde pre kraja 76:73, a sada je i Žalgiris pao nakon nestvarne serije Luke Vildoze u finišu za 77:73. Kada god je bilo tesno, Zvezda je nalazila prava rješenja, a za to nisu bili zaslužni samo Vildoza i Nedović, koji su uvijek završavali u naslovima. "Slažem se, ali da ne zaboravimo ostale igrače koji su dali veliki doprinos, ne samo ovdje nego i na ostalim utakmicama", rekao je Ivanović poslije Žalgirisa, ali to se videjlo na svim mečevima.

Stefan Marković, Nikola Ivanović, Hasan Martin, Stefan Lazarević, Ognjen Dobrić, Ognjen Kuzmić, svi su imali bitne role tokom ove sjajne serije od deset uzastopnih pobjeda u ABA i Evroligi, ali to ništa ne bi bilo moguće bez Ivanovićevog zaokreta koji je navijačima Zvezde vratio vjeru.

Ekipa je pod njegovom trenerskom palicom ponovo zaigrala odbranu po kojoj je godinama bila poznata, ključevi napada su dati u ruke dvojici najkvalitetnijih igrača koji su odgovornost prihvatili sjajno i počeli da pogađaju kada je najpotrebnije, čak i kada ih ne ide do ključnih trenutaka utakmice. Uostalom, najbolj primjer za to je Nedović i njegov pobjednički šut u Areni poslije prethodnih šest promašaja.

Sada ipak, mora da se posluša Duško Ivanović još jednom. Ključna je misao koju je izrekao protiv Partizana, a glasi: "Ja ću vam reći, nemojte misliti da smo mi nešto najbolji. Duga je liga, polako, ali naš mentalitet je sada da idemo na svaku utakmicu da pobedimo. Mi ćemo se boriti za Top 8, a da li je realno ili nije, vidjećemo."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!