Procurili detalji Kampacovog ugovora sa Zvezdom: Tu je više godina, dobiće milione, ali postoji jedan problem!

Može da ode već na ljeto i to praktično besplatno, to može da predstavlja problem za Crvenu zvezdu kada je Fakundo Kampaco u pitanju.

Crvena zvezda je šokirala cijelu košarkašku Evropu kada je u ponoć odjeknula vijest da je Fakundo Kampaco novi košarkaš crveno-bijelih. Nagađalo se prethodnih dana da bi to moglo da se desi, ali je ipak bilo skepse jer su mnogi drugi klubovi željeli iskusnog Argentinca, a uz to on je htio da ostane u NBA.