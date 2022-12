FAKUNDO KAMPACO JE IGRAČ ZVEZDE! Crveno-bijeli zatresli cijelu Evropu, Luka sve potvrdio - euforija zvezdaša!

Više nema dileme - i vodeći evropski mediji potvrdili su da Zvezda dobija jedno od najvećih pojačanja u klupskoj istoriji.

Izvor: Profimedia

Fakundo Kampaco (31) je novi košarkaš Crvene zvezde! I španska "Marka" potvrdila je da će Argentinac nastaviti karijeru u Beogradu, nakon što Real Madrid nije izjednačio ponudu srpskog kluba i nakon što je "Faku" rekao "ne" Olimpijakosu, koji se u posljednjem trenutku uključio u trku za njegov potpis. To znači da će se sjajni plejmejker poslije dvije godine u NBA ligi vratiti evropskoj košarci u Srbiji - i to u tandemu sa zemljakom Lukom Vildozom, koji je odličnim igrama već "kupio" navijače Zvezde. U hali "Aleksandar Nikolić" je sve više argentinskih zastava iz meča u meč i sigurno je da će ih biti još, jer će pod vođstvom Duška Ivanovića zaigrati jedan od najboljih tandema evropske košarke. Na čelu sa njima dvojicom i uz Nemanju Nedovića, srpski i regionalni šampion okupio je bekovsku liniju koja će moći u borbu i sa najvećim favoritima u Evroligi.

"Kako Marka saznaje, Real Madrid nije izjednačio Zvezdinu ponudu. Imao je 10 dana za to i taj rok je istekao u četvrtak, čime je izgubio pravo 'preče kupovine' u njegovom slučaju. Prema informacijama sajta ''Encestando', Olimpijakos je poslao ponudu u posljednjem minutu, ali je ona bila nešto manja i nije uticala na ideju Argentinca da se pridruži srpskom klubu. Zvezda nudi Kampacu 1,8 miliona evra za ostatak sezone, 2,5 miliona za narednu i između ostalog mogućnost da raskine sa beogradskim timom na ljeto u zamjenu za simboličnih 50.000 evra. To su cifre do kojih Real nije mogao da dođe u ovoj fazi sezone i sa zatvorenim budžetom", objavila je Marka.

Na taj način, praktično je sve potvrđeno i samo se još čeka da se Zvezda oglasi i da potvrdi dolazak paklenog igrača, koji je prethodnih sezona u NBA ligi bio saigrač našeg Nikole Jokića. Prethodno je sa Real Madridom bio šampion Evrope, a ovdašnji ljubitelji košarke veoma dobro ga pamte i zbog 2019, kada je sa reprezentacijom preko Srbije stigao do finala Svjetskog prvenstva u Kini, kada je njegov tim napravio senzaciju i osvojio srebro kraj zlatne Španije. Vest o njegovom dolasku u Zvezdu najavio je njegov budući saigrač i zemljak, Luka Vildoza, objavom na društvenim mrežama koja je "zapalila" navijače crveno-bijelih:

Izvor: Instagram/lucavildoza

Real Madrid pokušao je prošlog ljeta da vrati Kampaca za 1,6 miliona evra, ali je ta ponuda odmah bila odbijena, piše "Marka". Posljednjih dana dvije strane su pregovarale, ali "kraljevski klub" nije uspio da isprati ponudu Zvezde, dok je glavno pitanje bila klauzula o raskidu ugovora od 2,6 miliona evra, koju "Faku" još duguje Madriđanima, pišu Španci, uz objašnjenje da na kraju dogovor nije postignut.

Kampaco će u Beogradu sarađivati i sa trenerom Ivanovićem koji je u Španiji godinama bio njegov rival i koji je u posljednjoj punoj sezoni Argentinca u ACB ligi osvojio titulu – i to upravo košem Luke Vildoze. Sada će kod Crnogorca "Faku" dočekati šansu da opet igra u kontinuitetu, što u Americi nije uspio noseći dresove Denvera i Dalasa. U Nagetsima je u dvije sezone odigrao po 65 ligaških utakmica, u obje je nastupao i u plej-ofu, a u Americi je prosječno postizao po 5,3 poena uz 3,3 asistencije za 19,3 minuta na terenu po utakmici. Ti brojevi ostali su daleko ispod onoga što Argentinac može i što je godinama pokazivao u Real Madridu u četiri sezone, a prethodno na pozajmici u Mursiji. U Evropu je stigao 2014. iz Penjarola, sa kojim je četiri puta bio prvak zemlje. Od kraja 2022. i početka 2023, u dresu Zvezde braniće srpsku i regionalnu titulu ABA lige.

OGLASIO SE I NEDOVIĆ

Izvor: Profimedia

Vijest o Kampacovom dolasku učinila je da navijači Zvezde ne spavaju u noći između četvrtka i petka, kada se oglasio i Nemanja Nedović. Kratkom porukom na Tviteru, verovatno je na svoj način komentarisao dolazak Argentinca i dodatno raspalio pristalice crveno-bijelih.