SREĆNE VAM RANE, JUNACI! Duško Ivanović prvi put izgubio u Zvezdi - "To naše se u životu RIJETKO dešava!"

Trener Crvene zvezde o svom prvom porazu od dolaska u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je u četvrtak prvi poraz pod vođstvom crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića.

U hali "Pionir" bivši šuter crveno-bijelih Bili Beron postigao je odlučujući koš u uzbudljivoj završnici i prekinuo seriju srpskog i regionalnog šampiona od 10 pobjeda u oba takmičenja, a pet u Evroligi. Poslije meča, trener Crvene zvezde osmjehnuo se na konferenciji, pa slikovito opisao ono što je sa ekipom proživeo tokom svojih prvih mjesec dana na Malom Kalemegdanu.

"Do ove utakmice živjeli smo situaciju koja se u životu rijetko dešava. A to je bilo ovo što smo do sada sve pobijedili i to je situacija kada realnost nadmaši snove. To su bile ove pobjede. Sada je potrebno da se 'spustimo', da počnemo da radimo i porazi su sastavni dio sporta. Prvo što sam rekao momcima u svlačionici 'Srećne vam rane, junaci'. Borili su se koliko su mogli. Imali smo grešaka, padova, nismo dobro igrali, ali bili smo tu. To bi trebalo da bude naš motiv. Ove greške što smo pravili moramo da ispravimo i gledamo sljedeću utakmicu", izjavo je Zvezdin trener.

U kratkom osvrtu na meč, on je kritikovao loš početak:

"Počeli smo utakmicu tako što smo dopustili Milanu da u prvih 20 minuta ubace bar šest trojki u kojima su bili potpuno sami. Nismo imali nikakvu agresivnost. Dugo nismo izašli iz bonusa u drugoj i trećoj četvrtini, a oni su davali koševe. Falila nam je ta agresivnost... Imali smo u završnici šansu da dobijemo. Bila su dva momenta koja su odlučila utakmicu - jedan u odbrani i jedan u napadu, a sve nakon što smo bili skoro 20 poena u minusu. Ali to je košarka, treba da igraš svoju igru, a ne da ti protivnik nametne svoj ritam. Sve je u tome".

Navijači Zvezde zabrinuti su zbog povrede Hasana Martina, koji je na štakama došao u halu i mnogi su to odmah povezali sa njegovim starim problemom sa kolenom.

"On ima problema sa povredom i biće duže vrijeme odsutan. Ne znam tačno koliko, ne bih mogao da kažem", kratko je rekao Ivanović.

Crvena zvezda će naredni meč odigrati u nedjelju u hali "Aleksandar Nikolić" protiv Mege, a potom će na evroligaško gostovanje Olimpijakosu (četvrtak, 20 časova), dok će za kraj 2022. godine u "Pioniru" biti odigran još jedan spektakl, Zvezda - Barselona u petak, 30. decembra.

