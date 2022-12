Da sam otišao kod Duška Ivanovića, on bi me resetovao! Bivši as Partizana žali: Kod njega bih postao OZBILJNIJI igrač!

Milan Mačvan žali što u karijeri nije sarađivao sa Duškom Ivanovićem.

Milan Mačvan (33) završio je karijeru i priznao da žali zbog jedne stvari, što nije sarađivao sa Duškom ivanovićem! Nekadašnji košarkaš Partizana uvjeren je da bi postao bolji igrač da je radio sa sadašnjim trenerom Crvene zvezde u ranijem periodu u karijeri, to se nije dogodilo.

Prilikom gostovanja u podkastu "Jao Mile" govorio je o momentima sa početka karijere. Krenuo je u FMP-u, pa je onda proveo tri sezone u Hemofarmu i onda je potpisao za Makabi. Tamo se nije naigrao, bio je na pozajmici u Partizanu, pa je otišao u Galatasaraj. U tom periodu je mogao da ode u Baskoniju kod Ivanovića, do toga nije došlo, a toga se prisjetio.

"Mislio sam da će me Makabi dovesti da igram. Da sam u tom trenutku, pred tu sezonu otišao kod Duška Ivanovića, on bi me otrijeznio odmah, resetovao bi me. Rekao bi 'druže, to, to i to'. On bi od mene napravio igrača. Za stepenik bih ozbiljniji igrač bio. U Makabiju su treninzi bili sat vremena, dolazio sam ja nešto ranije, radio, održavao formu. Znaš kad bi to bilo kod Duška. Imaš 21 godinu i treniraš sat vremena, propast. Bolje da ti kažu da ne igraš mjesec dana i da ideš da se sunčaš", slikovito je opisao Mačvan.

Poslije epizode u Galatasaraju vratio se u Partizan, pa je igrao za Armani, Bajern i Alvark Tokio. Osvajao je titule u Itaiji, Turskoj, Srbiji, Njemačkoj, Izraelu, sa reprezenacijom je u seniorskoj konkurenciji osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Riju, dva srebra na Evropskim prvenstvima u Poljskoj i Turskoj i četiri zlata sa mlađim kategorijama. Uprkos svim tim uspjesima uvjeren je da je mogao još više, da nije bilo potpisa za tim iz Izraela...