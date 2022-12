Jokić je MVP i niko u NBA ne igra bolje od njega! Šampion oduševljen Srbinom: Nikola je na tronu!

Ričard Džeferson oduševljen je igrom Nikole Jokića.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je MVP NBA lige! To je poruka nekadašnjeg šampiona Ričarda Džefersona. Čovjek koji je sa Klivlendom osvojio titulu 2016. godine vjeruje da je srpski košarkaš najbolji u najjačoj ligi na svijetu i da će ostali igrači morati žestoko da se potrude ako žele da preuzmu to zvanje.

Bivši američki igrač, koji sada radi kao konsultant za "ESPN", objasnio je zbog čega je Srbin trenutno iznad svih. "Nikola je aktuelni MVP i on brani MVP titulu. On je MVP dokle god mi neko pokaže da ima bolju sezonu od njega. Ima ljudi koji su u razgovoru za to priznanje, ali niko nije bolji od njega sada. To važi za Moranta, Tejtuma, oni moraju da idu i da uzmu to priznanje ako hoće. Moraju da skinu njega sa trona", rekao je Džeferson.

Njegova koleginica Čini Ogvumike je iznijela i neke statističke prametre koji govore da je Nikola po asistencijama kao bekovi poput Hardena, Moranta, Pola. Za to vrijeme Nagetsi su treći u ligi po ofanzivnom rejtingu, a tek 24. po defanzivnom. "Kada na terenu nema Mareja i Portera juniora, njegove brojke su nestvarne. On je jednostavno toliko dobar. Jedini način za Nagetse da urade nešto u plej-ofu jeste da Džamal i Majkl budu zdravi i da igraju. Ne obraćam pažnju previše na brojke, ali je Jokić nevjerovatan", zaključio je Džeferson.

(MONDO)