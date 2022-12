Jokić i Dončić tek treba da ga stignu, sad je dobio i statuu! Došao iz Evrope, osvojio šta oni još nisu i ušao u legendu

Dirk Novicki dobio je bistu ispred dvorane Dalas Maveriksa

Dalas Maveriksi na Božić su priredili svečanost ispred svoje dvorane i otrkili bistu u čast Dirka Novickog (44). Legendarni Nijemac, za mnoge najbolji Evropljanin koji je ikad igrao u NBA ligi, dobio je još jedno veliko priznanje prije utakmice svog Dalasa i Los Anđeles Lejkersa.

Na svečanost ispred "Amerikan Erlajnz centra" on je došao sa članovima porodice i bilo je dirljivo dok su evocirane uspomene na njegovu veliku karijeru. Sve je počelo u njegovom rodnom gradu Vircburgu, u kojem je igrao od 1994. do 1998. za lokalni tim, a potom je stigao u NBA kao deveti "pik" na draftu i ostvario nezaboravnu karijeru. Igrao je sve do 2019. i dočekao je da u Dalasu odigra godinu i uz Luku Dončića, koji je nastavio njegovim stopama, ali i dalje ima velike izazove da bi stigao "Velikog Dirka". Nijemac je nezaboravne 2011. doveo Dalas do titule, a tada je bio i MVP NBA finala. Četiri godine ranije postao je MVP NBA lige, što je Nikola Jončić u prethodne dvije sezone. Pogledajte kako je bilo na otvaranju njegove statue:

Novicki je ove nedjelje u srijedu imenovan kao kandidat za ulazak u Kuću slavnih, zajedno sa Pau Gasolom, Tonijem Parkerom, Gregom Popovičem, Dvejnom Vejdom i olimpijskom reprezentacijom SAD iz 1976. godine. "On je šampion na terenu i van njega i Dalas ga je prihvatio kao svog sina. On mnogo znači čitavom gradu i timu, kao i igri u cjelini. Kada pričate o dolasku Evropljana u NBA ligu i njihovim uspjesima, Dirk je dio tog procesa", rekao je trener Dalasa i njegov saigrač Džejson Kid.

Novicki je završio karijeru sa prosjekom od 20,7 poena po utakmici i zauvijek će ostati upamćena nezaboravna šesta utakmica finala 2011, kada je predvodio Dalas do titule protiv Majamija koji je predvodio Lebron Džejms. Dirkov saigrač tada je bio legendarni srpski šuter, koji je na kraju karijere osvojio šampionski prsten.