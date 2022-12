Nestvarno zakucavanje kojim je Denver pobijedio - čak su i sudije promijenile odluku! (VIDEO)

Košarkaš Denver Nagetsa Aron Gordon izveo je jedno od najmonstruoznijih zakucavanja ove sezone.

Izvor: twitter/printscreen/NBA

Prethodnog dana i noći uživali smo u božićnom programu NBA lige, kada su na rasporedu sve sami derbi okršaji. Najviše pažnje privukao je posljednji meč između Denver Nagetsa i Finiks Sansa, utakmicu je obilježio srpski košarkaš Nikola Jokić koji je ispisao istoriju, a njegov tim je slavio 128:125 i to poslije produžetaka. Jedan od ključnih poteza izveo je Aron Gordon na dvadesetak sekundi do kraja produžetka.

Denver je imao poen prednosti, a ostalo je manje od pola minuta do kraja. Uspjeli su da se odbrane i iniciraju brzu kontru, koju je atraktivno završio Aron Gordon. Bilo je to jedno od najmonstruoznijih zakucavanja koje smo vidjeli ove sezone na NBA parketima. On je u koš unio i loptu, ali i nesrećnog Lendrija Šameta, koji je pokušao da se postavi za faul u napadu, a završio je na zemlji. Zanimljivo da su sudije u prvi mah upravo pokazale da je Gordon napravio faul, međutim djeluje kao i da je njima bilo teško da dosude faul poslije ovakvog zakucavanja!? Poslije dodatnih konsultacija definitivno su poništili odluku o faulu i priznali koš krilnog centra Nagetsa.

Tim košem je Denver riješio pitanje pobjednika i savladao Finiks, te su Nagetsi sada i zaseli na prvo mjesto zapadne konferencije. Aron Gordon važi za jednog od najatraktivnijih igrača u ligi, a njegovo zakucavanje na Ol-star vikendu 2016. još uvijek se prepričava u košarkaškim krugovima. Tada je Gordon po mnogima oštećen, a nagrada je otišla u ruke Zeku Lavinu koji je u tom periodu nosio dres Minesota Timbervulfsa.

Pogledajte kako je to izgledalo: