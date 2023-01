Šou na treningu Partizana - opklada pred evroligaški meč! Dvojica na centru, ulog 100 evra, pogledajte! (VIDEO)

Alen Smailagić i Jam Madar imali su opkladu na treningu pred meč sa Monakom.

Opklada na treningu Partizana pred evroligaški meč sa Monakom. Poslije serije dobrih rezultat i ostvarenih pobjeda, raspoloženje u crno-bijelom taboru je odlično, pa su tako Jam Madar i Alen Smailagić odlučili da sve to malo "začine". Stali su na centar i šutirali trojke, ulog je bio 100 evra!

Sve je pokrenuo Izraelac. Njih dvojica stajali su ispod koša, kada je plejmejker predložio opkladu i šut sa pola terena. Alen je odmah pristao, onda su nekoliko minuta stajali na centru i dogovarali uslove. Obojica su imali po tri šuta. Prvi je loptu uzeo Smailagić i pogodio jedan od tri šuta. "Ne, ne, ne priznajem ti ovo, gazio si liniju, rekli smo sa pola, ne preko pola", dobacivao mu je Jam. Na to su mu odgovorili pojedini članovi stručnog štaba da se ne žali, već da šutira.

Onda je Madar uzeo loptu i pogodio je i on jedan šut. Bio je to znak za početak nove serije. Smailagić se spremao da šutira i odmah je dobio upozorenje od saigrača da "pazi na liniju". Ponovo je Smailagić ubacio jedan od tri šuta. Madar je probao da izjednači, prva dva šuta nisu bila ni blizu, treći je došao do obruča, ali nije prošao. Alen je pobijedio. "Hoću pare, spremi pare", smijao se Smailagić i dobacivao Madaru. Pogledajte na snimku kako je sve to izgledalo: