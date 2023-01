Egzuma pitali kako je u Srbiji, on opisao nevjerovatne scene: To je kao u filmu, ne može ni da se opiše!

Dante Egzum iz Srbije nosi samo lijepe utiske, a najveći su naravno o grobarima i o Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Dante Egzum je stigao kao veliko pojačanje u Partizan, a sada poslije nekoliko mjeseci u Beogradu o svom iskustvu u srpskoj košarci pričao je u podkastu "Krosover". Istakao je da mu nije bilo lako kada je stigao u Evropu i zaigrao za Barselonu,a kada je Partizan u pitanju prvo se dotakao navijača.

Iako su mu prijatelji srpskog porijekla u Australiji pričali o atmosferi i navijačima, nije mogao ni da zamisli šta ga čeka u "Beogradskoj areni".

"Ovo je kao film, ne može da se opiše. Obožavam da pogledam na tribine i vidim kako neki ni ne gledaju meč, samo stoje i pjevaju! Desi mi se da ih gledam po cijeli minut, a trebalo bi da gledam utakmicu. Njih ne zanima da li je šut ušao, tu su da navijaju i da se pobrinu da i ostali navijaju", rekao je na početku Egzum.

Veliki razlog za njegov dolazak u Srbiju svakako jeste i Željko Obradović, a ono što ga čini tako velikim je što od svojih košarkaša očekuje mnogo.

"Mislim da je najbitnije to što pred tebe stavlja izazov. Daće ti slobodu da igraš, ali će ti tražiti da budeš igraš pametno i to je najbitnije. Radi šta hoćeš na terenu, ali igraj pametno, na pravi način. I to mi se najviše sviđa kod njega", rekao je Egzum.

(MONDO)