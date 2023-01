Igokea m:tel doživjela DEBAKL u Izraelu, Bajić razočaran: Neki igrači NE MOGU da prime bitne informacije za igru!

Igokea m:tel je poražena razlikom od 24 poena u Holonu.

Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su ubjedljiv poraz na gostovanju Hapoelu iz Holona u prvoj utakmici plej-ina FIBA Lige šampiona.

Izabranici Dragana Bajića parirali su samo u prvoj četvrtini raspoloženim domaćinima, koji su od drugog kvartala potpuno preuzeli konce igre u svoje ruke i na kraju trijumfovali razlikom od 24 poena (103:79), uz sjajnu partiju Džoa Reglanda.

Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde bio je nerješiva enigma za tim iz Aleksandrovca, upisavši čak 14 asistencija! U pobjedi je učestvovao i sa 12 poena, a sjajnu partiju upisao je i Marvin Džons, sa 19 poena i 13 skokova.

Uz to, prvak Izraela je postigao čak 16 trojki iz 34 pokušaja, pa ni rezultat za Bajićev tim nije mogao da bude drugačiji.

"Čestitam Hapoel Holonu na pobjedi. Što se tiče same utakmice, mi smo i u ovaj duel ušli nošeni nekim našim problemima, a na sve to došla je i povreda Reja na treningu pred utakmicu. Sigurno da je njegov izostanak uticao na ovako veliki rezultat. Moram da kažem da smo prvu četvrtinu dosta dobro kontrolisali i odigrali, pogotovo kad je ofanzivni dio u pitanju. Što se tiče odbrane, opet nije bila na tom nekom potrebnom nivou. Druga četvrtina je priča za sebe i problematika koja nam se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Upozoravao sam igrače na ofanzivni skok kad je u pitanju Igra Hapoela, pogotovo u drugoj četvrtini je taj dio došao do izražaja, kada je Hapoel otišao na plus deset. Jednostavno, neki igrači ne mogu da prime neke informacije koje su bitne za našu igru. Drugo poluvrijeme, uz skraćeno rotaciju kad je riječ o kvalitetu, pokušali smo da se vratimo u meč, pogotovo na otvaranju drugog poluvremena. Međutim, poslije toga je problem bio u tranziciji i kontranapadu, gdje smo primili preko 20 poena. Pokušaćemo da izanaliziramo ovu utakmicu i što spremnije dočekamo revanš. Nadam se da ćemo u revanšu biti jači za dva igrača i želja mi je da se vratimo ovdje na treću utakmicu. Zahvalio bih se domaćinu na sjajnom gostoprimstvu. Mi smo poznati kao dobri domaćini i nadam se da ćemo uzvratiti istom mjerom", rekao je trener Igokee m:tel Dragan Bajić nakon utakmice.

Kapiten gostiju Marko Jošilo uknjižio je u ovom duelu sedam poena, uz osam skokova.

"Igrali smo dobro prvu četvrtinu, što i rezultat pokazuje. Imali smo pad u drugoj dionici i to je glavni razlog što smo izgubili ovaj meč. Nismo bili u takmičarskom ritmu do kraja meča, dopustili smo im previše lakih šuteva i poena, što su oni kao iskusan tim iskoristili i dobili ovaj meč."

Revanš utakmica igra se 10. januara u Laktašima, a eventualni treći duel igrao bi se u se u srijedu, 18. januara.

