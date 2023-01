Pero Antić na udaru u Makedoniji: NAŠ hljeb jede, a za Zvezdu navija!

Pero Antić je zbog jednog duksa iznenada na udaru u Sjevernoj Makedoniji.

Čuveni makedonski košarkaš Pero Antić izazvao je nedavno veliku buru u javnosti jer se na rukometnoj utakmici pojavio u duksu Crvene zvezde, kluba za koji je igrao u dva mandata. Prvo je na Malom Kalemegdanu igrao od 2005. do 2007. godine, da bi nakon tri titule u Evroligi i "izleta" u NBA, upravo u Zvezdi okončao igračku karijeru 2018. godine. Na prvi pogled ništa neobično što je Antić obukao obilježja Crvene zvezde, međutim nije se to svima dopalo...

Već danima u Sjevernoj Makedoniji traje hajka na Antića, aktuelnog predsjednika Košarkaškog saveza ove zemlje, posebno je na meti navijačkih gruplja iz Skoplja. "Komiti" i "Siti park bojsi" su vrijeđali Antića na društvenim mrežama, pisali su da "makedonski hljeb jede, a za Zvezdu navija..." uz dodatak da je to "dno".

Takve uvrede stigle su i do Antića koji je za makedonski sajt "MMK" objasnio da je duks nosio "jer nije bila modna revija, već sportski događaj", kao i da ne vidi ništa sporno u tome.

"Mogao bih da nosim i duks sa Mesijem! Imam i plavu duksericu. To je oprema koja mi je data iz prošle sezone koju sam igrao. Nisam išao u kupovinu. Ne pravdam se i ne želim da ovo izgleda kao da se pravdam. Svako može da nosi šta hoće, naravno i ja. Možete i goli, otvorenog uma, zar nismo u 21. vijeku? I svako navija za svoj klub. Rekao sam i ponoviću da navijam za Crvenu zvezdu, Olimpijakos i Fenerbahče i tako će ostati. Ja sam njihov fan, ne krijem to", rekao je revoltnirani Antić i dodao da je pored svega Makedonija za njega "broj jedan":

"Sve što sam uradio za Makedoniju daje mi pravo da se obučem kako hoću. Predstavljao sam Makedoniju u najboljem svjetlu širom svijeta. Za mene je Makedonija jedna, zastava je jedna, a himna je jedna i to se nikada neće promijeniti. Zato nemam poruku za ove zlikovce, samo želim da im poželim srećnu Novu godinu, da su zdravi i da se malo opuste. Prestanite da budete negativni, jer ima mnogo važnijih stvari za komentarisanje, a ne ko šta nosi. Volim Makedoniju, to svi znaju".

Bivši košarkaš iz Skoplja je poručio da je sav novac koji je zaradio donio u rodnu zemlju i da će se uvijek ponositi svojim porijeklom, bez obzira na ovakve udare na njega.

"Nisam ni mamin, ni tatin sin, a sav novac koji sam zaradio u životu doieo sam u Makedoniju. Nisam ga odnio u inostranstvo. Jedem šta hoću jer je to moj novac, nikad nisam bio na državnoj pomoći, niti su mi mama i tata davali. Naprotiv, cijelog života sam pomagao i pomagaću. Pomagao sam cijelu svoju karijeru i to svako treba da ima u srcu, duši i glavi, da pomogne onima kojima je to potrebno", zaključio je Antić.

