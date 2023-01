I Hezonja igra protiv Crvene zvezde! Real Madrid sa Hrvatom stiže u Pionir - "To je kultni teren!"

Hrvatski košarkaš biće u ekipi za duečl protiv crveno-bijelih u utorak od 19 časova

Izvor: Profimedia

Košarkaši Reala dolaze na gostovanje Crvenoj zvezdi Meridianbet u utorak i biće to evroligaški spektakl u sigurno punoj dvorani "Pionir". U najavi te utakmice, trener "kraljevskog kluba" Ćus Mateo rekao je da očekuje "intenzivan meč". "Znamo da će biti intenzivno i da ćemo morati da odgovorimo na njihov intenzitet. U takvom duelu ne možete da gubite lopte i morate da izgradite dobre šuteve. Takođe, biće važno da igramo agresivno u napadu i da uz to poštujemo osnovne principe igre, poput odbrane, skakanja i trčanja", rekao je on.

Mateo je podsjetio da je njegov tim u posljednje dvije utakmice odigrao veoma dobro protiv Makabija (98:65) i Gran Kanarije (105:85), čime je pokazao da poraz u "El Klasiku" nije ostavio trag na "kraljevićima". O Zvezdi je govorio veoma pohvalno.

"Crvena zvezda je tim koji se mnogo promijenio. Pobijedili su u osam od posljednjih 10 utakmica. Promijenili su svoj stil igre i teško ih je pobijediti kod kuće, iako su na svom terenu doživjeli dva poraza. Ipak, to je ekipa koja se bori i to se bori do kraja, crpeći svoje vrline iz intenzivne odbrane. Uz to, igraju na kultnom terenu, sa navijačima koji vrše veliki pritisak i dišu košarku. Ali uvjereni smo da ćemo igrati dobru utakmicu i pobijediti", rekao je Mateo.

Real će u odnosu na meč protiv Gran Kanarije biti jači za Marija Hezonju ("Dolazi cijeli tim sa prošle utakmice, kao i on"), a u Beograd zbog povreda neće doputovati Rudi Fernandez i Gabrijel Dek. Ovo je sastav "kraljevskog kluba" za gostovanje Zvezdi: Vilijams-Gos, Kozer, Abalde, Hanga, Rodrigez, Poarje, Korneli, Tavares, Ljulj, Jabusele, Ndiaje, Musa i Hezonja. Madriđani stižu u Beograd kao drugoplasirani na tabeli, sa skorom 11-6.