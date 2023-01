PARTIZAN LOŠE POČEO, A ONDA IH JE OBRADOVIĆ ZAKUCAO ZA KLUPU: Izraelci ga pitali šta se desilo sa trojicom crno-bijelih

Trener Partizana bio upitan za startere koji nisu imali značajnu minutažu u Tel Avivu.

Izvor: YouTube/Maccabi Tel Aviv Basketball

Trener Partizana Željko Obradović poslije poraza crno-bijelih od Makabija ukazao je na propuste svog tima i kritikovao loš početak meča, posebno u prvih šest minuta, tokom kojih je pojedine startere praktično nepovratno izveo iz igre. Novinari su ga posebno pitali za igrače iz startne petorke koji su igrali po manje od pet minuta - Jama Madara, Alena Smailagića i Džejmsa Nanelija. "Bila je to odluka trenera", odgovorio je "Žoc" izraelskim novinarima.

Očekivano, Izraelce je posebno interesovala uloga njihovog zemljaka Jama Madara i njegova mala minutaža u Tel Avivu (tri minuta). "Svaki igrač na svakom treningu i utakmici ima šansu da se dokaže, da shvati neke stvari i da igra bolje. Igrao je mnogo dobrih utakmica i nadam se da će nastaviti da bude na nivou koji je neophodan da bude evroligaški igrač".

U komentaru utakmice Obradović se osvrnuo na sve što mu se nije svidjelo.

"Čestitam Makabiju pobjedu. Počeli su utakmicu veoma agresivno, što smo i očekivali, ali činjenica je da smo mi počeli veoma loše. Početak meča bio je veoma loš za nas, ekipa se posle toga borila, pokušali smo, ali nije bilo dovoljno da promijenimo utakmicu. Činjenica je da znamo kako Makabi igra, pripremali smo se kao za prvi meč u Beogradu, neke stvari su bile korektne, neke veoma, veoma loše. Zaista nisam srećan sa našim ofanzivnim odlukama, imali smo 13 izgubljenih lopti i samo 10 asistencija. Sa takvom statistikom nemoguće je pobijediti u Evroligi i ako gubite lopte kao mi što smo gubili - bez razloga i u situacijama kada apsolutno nije bilo neophodno da gubimo posjede. Dali smo im tada šansu da trče i da postižu lake poene. Tada je bila gotova utakmica".

Obradović je rekao da je odlučilo i to što je njegov tim igrao sa manjkom koncentracije i iako je bio pripreman za meč - nije uspeo da se izbori sa Makabijevim atleticizmom i igrom "jedan na jedan".

"Oni su jedan od najboljih timova po pitanju snage, atleticizma. Borili smo se izuzev prvih šest minuta, pokušali smo sve i pokušaćemo da izvučemo pozitivne stvari".

Za kraj, Obradović je komentarisao i učinak crno-bijelih u prvom "krugu" ligaškog dijela Evrolige.

"Svi pričaju da je izjednačena i iskreno ne pamtim to. Verujem da je u pitanju kvalitet koji svi imaju, niko ne može da kaže da je favorit, osim onih 'istorijskih' favorita. Završili smo prvi dio sa 8-9, a lako je moglo da bude 11-6, ali to je košarka. Zato je potrebno da shvatimo zašto smo izgubili neke utakmice, poput večerašnje. Imamo za manje od 48 sati utakmicu na svom terenu protiv veoma dobrog tima, Baskonije, moramo da se pripremimo za to, da zaboravimo ovo večeras i tako je - kako je".

Partizan će sljedeći meč igrati u petak, protiv Baskonije u Štark areni.