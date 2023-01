HULIGANI NAPALI DEJANA RADONJIĆA: Prijetili mu ispred svlačionice, tražili OSTAVKU pred igračima!

Najvatrenije pristalice Panatinaikosa traže od Dejana Radonjića da podnese ostavku i to su učinili na vrlo primitivan način prijetnjama ispred svlačionice.

Izvor: MN PRESS

Crnogorski trener Dejan Radonjić našao se na udaru navijača Panatinaikosa, preciznije huligana. Oni su ga sačekali ispred svlačionice poslije pobjede nad Arisom i verbalno ga napali, odnosno prijetili su mu i od njega tražili da pod hitno podnese ostavku, prenose grčki mediji.

Prema informacijama "Sport Kluba", to nije sve pošto je navodno došlo do ozbiljnog incidenta i to sve naočigled igrača i članova stručnog štaba.

Huligani su Radonjiću rekli da je to što se desilo u nedjelju "samo početak", a svemu tome prisustvovalo je i rukovodstvo grčkog kluba koje nije ni na koji način zaštitilo svog trenera i igrače.

Da bizarnost bude veća, Radonjić je vezao dvije pobjede na klupi Panatinaikosa. Prvo su u Evroligi ove nedjelje savladali Makabi poslije drame (88:86), dok su na pomenutom meču protiv Arisa ostvarili pobjedu od 15 poena razlike. Istina, rezultati "zelenih" ove sezone nisu zadovoljavajući i već se pričalo o mogućem odlasku Radonjića, ali je tada dobio podršku uprave da nastavi započeto, međutim pitanje je šta će se sada desiti poslije napada huligana.

Panatinaikos je drugi na tabeli grčkog prvenstva sa skorom 10-2, dok se u Evroligi više očekivalo. Sa polovičnim učinkom prošle nedjelje (poraz od Fenera i pobjeda nad Makabijem) trenutno su na učinku od sedam pobjeda i 12 poraza, što ih stavlja na 15. mjesto. Ipak, nisu tako daleko od plej-ofa pošto osmoplasirani Efes ima samo tri pobjede više.

Podsjetimo, prethodna sezona za PAO je bila katastrofalna i sa Radonjićem, najtrofejnijim trenerom u istoriji Zvezde, željeli su novi početak i zbog toga je napravljena potpuna rekonstrukcija tima.

Strpljenja, pak, izgleda da nema. Navijači "zelenih" još nisu oprostili Radonjiću katastrofalan poraz od najvećeg rivala Olimpijakosa (95:71), čak ni nakon što je prvi čovjek kluba Dimitris Janakopulos izašao u javnost i izvinio se navijačima, dodavši da podržava svog trenera i da će imati ubuduće "svu slobodu i neograničen budžet."