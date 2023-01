POŠTO NAS PARTIZAN TUŽAKA, MORAM OVO DA KAŽEM! Burna konferencija Nebojše Čovića: Zoran Savić zove Nahbara, Vojinovića..

Nebojša Čović se osvrnuo na aktuelna dešavanja u srpskoj i evropskoj košarci.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović održao je danas vanrednu konferenciju za medije povodom aktuelne situacije u Evroligi, posebno se osvrnuvši na zabranu Evrolige da registruje Fakunda Kampaca, a sve poslije informacije koju je i sam objavio da je sportski direktor Partizana "tužakao" Zvezdu.

"Šta se dogodilo? Mi smo 15. jula dali prvu izjavu Evroligi i to su kvartalne deklaracije gdje se potvrđuje da li nešto dugujete. To je standardni formular Evrolige - tu piše da li dugujete. Onda 15. septembra se pojavio Volters za obavezu od 114.900 evra, 22. septembra se pojavio Holins od 138.500 evra. Mi smo to platili 17. oktobra. Ostali smo u obavezama prema određenim igračima i Dejanu Radonjiću i dali smo izjavu da ćemo to platiti do kraja godine. Radonjiću je ostalo da se isplati 242.500 evra i to isplaćujemo, danas je isplaćena rata od 25 hiljada evra po sporazumu. Nemamo problem da o tome pričamo direktno, a to neki drugi ne rade", rekao je Čović i osvrnuo se na Zorana Savića.

Izvor: MN PRESS

"Sve vrijeme se vodi kampanja protiv nas, to nisu teorije zavjere, nego provjerena informacije. Savić je zvao Nahbara u ELPU, ako to ne priznaju - lažu. Pa je za Topića zvao Dijega iz Evrolige da pita kako je bio skinut na utakmici protiv Valensije, a nije igrao ni minut. Potom je zvao Miliju Vojinovića da mu prijeti kakva je registracija, a interesovao se i Dragan Bokan u ABA ligi. Čemu ta kampanja protiv Zvezde? Šta to radimo osim što smo najbolji... Mi sada jedini ne dugujemo ništa i vidjećemo da li ćemo nastaviti jer imamo i druge obaveze. Što se tiče ovih deklaracija, pošto nas Partizan tužaka... I onda nemoj da se čude kad skandiraju "Vrati konju glavu", da da... Oni su 22. februara prošle godine dugovali skoro pet miliona evra. Da bi potom sve otišlo na skoro sedam miliona evra do 5. januara 2023. godine. To nije naše, ali to je objašnjenje zašto predsjednik Aleksandar Vučić kaže da smo mi korektni, a kako ovo ne brine Evroligu?", rekao je Nebojša Čović obraćajući se novinarima.

"Savić zove Valensiju, Baskoniju, Evroligu... Predlagao je Valensiji da nam oduzima bodove", rekao je Čović i dodao da to što je Partizan radio nije pošteno.

"Mi nemamo devet stranih igrača, bazirali smo se na nečemu što je bio cilj sezonama, a to je da imamo što više domaćih igrača. Sad ćemo da vidimo koga će da jure kad dođu prozori? Gdje su ti umovi? Gdje su selektori? Neka kažu nešto pozitivno, nego opet u intervjuu Maršala Glikmana, s kojim se do sada nisam ni vidio, kaže "što ste ga odveli tamo". Šta to znači, da je trebalo da ide u neke druge klubove ili da niko ne dolazi u Crvenu zvezdu? Tako se to tumači, da Kampaco ode iz Zvezde", rekao je Čović i dodao "gdje su ljudi iz KSS" da reaguju.

"Direktno zovem Bodirogu i Glikmana da dođu, ne mora mene Glikman da upoznaje preko Savića, i to sam čuo... I bilo bi dobro i da klubovi i pojedinci u klubovima plate porez i to su velika primanja, to ne treba da se krije".

Nebojša Čović je poručio i da se Crvena zvezda neće žaliti Sportskom sudu u Lozani "jer nema svrhe", a dodao je i da je klub imao još jedno dogovoreno pojačanje poslije Fakunda Kampaca.

"Polonara je bio dogovoren da dođe u Zvezdu. To je još jedna šteta koja je napravljena nama. Mi kažemo da smo napravili grešku i snosimo posljedice, a šta oni kažu za utakmicu sa Barselonom? Prvo ništa, pa napravili su grešku, pa sudija dobije četiri utakmice zabrane. Šta ja imam od toga?", rekao je Čović i dodao:

"Pokušaće da nas pokradu i u Kupu Srbije, kao što je Zoran Savić jurio sudije po Nišu. Nemam ništa protiv tog grada, ali samo su u Areni bezbjedni uslovi za finale. Da to bude praznik košarke, a ne namirivanje za ove što kmeče pet godina".

Takođe, Nebojša Čović je govorio i o planovima za novu halu Crvene zvezde u budućnosti:

"Moramo i mi da uđemo u plan izgradnje hale. Mislim da Beogradu treba hala, nije dovoljna samo Arena, mislim da Pionir zaslužuje da se renovira i da ode na 11 ili 12 hiljada mjesta", zaključio je on.