Katai dobija novu ulogu u Zvezdi? Milojević mijenja formaciju, "Magiko" se pomjera zbog gužve!

Zbog gužve na krilima, ali i mogućeg dolaska Pitera Olajinke već ove zime, Aleksandar Katai bi u nastavku sezone mogao da bude i špic.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobjedom protiv poljske Lehije (3:1) na lijep način "otvorila" zimske pripreme u Turskoj, a trener Miloš Milojević i te kako ima čime da bude zadovoljan. U izjavi za klupsku televiziju Crvene zvezde istakao je da "zna da to nije maksimum" i da je jasno da "ekipa može i mnogo bolje", a da mu se posebno dopada što je odnos prema utakmici bio pravi.

"Zadovoljan sam, prvim dijelom igre veoma, tom ofanzivnom trećinom i kako smo stajali iza lopte. U drugom sam više zadovoljan momentom oduzimanja lopte i vertikalnom igrom ka naprijed. Dosta stvari koje radimo je protiv Lehije izašlo na vidjelo i momci su se uvjerili da kad stojimo dobro, kad smo agresivni i kompaktni, možemo da igramo u oba smjera. Sa aspekta intenziteta je takođe sve korektno za ovaj dio priprema. Nismo preopteretili igrače, tako da od sutra mogu normalno da nastave sa treninzima u ritmu koji nam je potreban", rekao je Milojević za "Zvezda TV".

Milojević je bio zadovoljan partijom Iraklija Azarova, za koga kaže da je jedan od "najperspektivnijih lijevih bekova u Evropi" koji ima još mnogo slabosti na kojima mora da radi uz podršku stručnog štaba, dok je pohvale zaslužio i godinu dana mlađi ruski vezista Jegor Prucev.

"Vidi se razlika u mentalitetu i metodologiji da on jednostavno ne odustaje. Može da bude primjer našim mladim igračima što se tiče rada na treningu i utakmicama. Šansu je zaslužio odnosom prema treningu i jednostavno želimo da ako neko dobro radi i ima dobar odnos, bez obzira na godine ili pasoš, dobije priliku. Prucev je to iskoristio, ali mu predstoji još jedan period adaptacije. Često s njim imamo jezičku barijeru, gdje on ne razumije skroz model igre, ali je pametan momak i siguran sam da će to sve biti bolje", poručio je trener Crvene zvezde.

Milojević je na meču protiv Lehije isprobao Ibrahima Mustafu u špicu, a pošto je jedini pravi napadač Aleksandar Pešić i dalje rovit (ne računa se na Kulibalija) u nastavku je i Aleksandar Katai bio "lažna devetka".

"Mislili smo da je balans bolji da on bude 'lažna' devetka u drugom poluvremenu i da iza sebe ima dva brza krila - Mituljikića i Pruceva. Odigrao je odlično, pokazao da imamo opciju s njim kao sa 'lažnom' devetkom i brzim krilima. Hoćemo da probamo i sa dva špica, da zaigraju Katai i Pešić u tandemu. Tako da nema neki poseban razlog zbog kog juče nije počeo...", rekao je u analizi Miloš Milojević.

Sve je izvjesnije dakle da će se Katai pomjeriti sa svog mjesta na lijevom krilu gdje je viđen Piter Olajinka (i koji bi mogao da dođe već ove zime), odnosno moguće je da će Stefan Mitrović imati sve veću minutažu usled potencijalnog odlaska standardnog "bonusa" Strahinje Erakovića.