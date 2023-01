AMERIKANAC SE NUDIO PARTIZANU! Plejmejker pričao i sa Panterom: "Znam da bih se uklopio"

Malkolm Dilejni potvrdio je da je mogao ljetos da dođe u Partizan.

Izvor: MNPRESS

Malkolm Dilejni (33) mogao je da dođe u Partizan ljetos. Crno-bijeli tražili su plejmejkera, doveli su Dantea Egzuma, a vrlo lako je to mogao da bude i Amerikanac. Otkrio je da je pričao sa bivšim saigračima iz Armanija Kevinom Panterom i Zekom Ledejom i da je bilo šansi da potpiše za tim Željka Obradovića.

U razgovoru za potkast "BasketNews-a" su Erik Mekalum i Dilejni pričali o tome. Upravo je drugi američki igrač to najavio još ljetos. "Smatam da bi se uklopio tamo, nedostaje im plejmejker, neko ko zna da postiže poene. Malkolm je pobjednik i čovjek koji ume da poentira i da kreira za saigrače. Vjerujem da bi tamo bio pravi igrač, slobodan, da uživa u igri", napravio je Mekalum uvertiru za sunarodnika.

Potom je o svemu tome pričao Malkolm. "Koliko god da ne stil koji gaje srpski treneri, Kevin i Zek su moja mala braća, postali smo bliski u Armaniju. Često se vidimo, bili smo zajedno ljetos. Bilo je to jedno od mjesta gdje sam htio da idem, da su me zvali ranije, spremio bih se, iako okolnosti nisu odlične. Samo zbog odnosa sa njima i svega tamo, razmislio bih o tome sigurno. Najbolje igram kada očekivanja nisu velika, kada se ne očekuje da naprave mnogo, a kada tim ima potencijal za to", kazao je Dilejni.

Poslije kratke pauze je nastavio. "Njima je bio potreban plej, rekao sam to Kevinu kada su izgubili u Evrokupu prošle godine, jer bez odličnog organizatora igre ekipe će uvijek da se muče. Fali im plejmejker. Pričao sam sa njima, rekli su mi da dođem. Nikada nisam igrao za tim sa takvom bazom navijača."

Teško mu je palo kada se u Italju nisu vratili Kevin i Zek, već su otišli u Beograd.

"Bio sam povrijeđen kada se njih dvojica nisu vratili u Milano, očekivao sam da ćemo ostati zajedno nkoliko godina, Panter je igrao fantastično, iako ni trener Etore Mesina nije bio siguran da li će se uklopiti u taj sistem. Ledej je trebalo da bude MVP lige tada. Obojica su poslije toga otišli, bio je Kevin sa mnom u Atlanti kada je odlučio da ode u Partizan, razgovarali smo, htio je da ostane u Italiji. Isto je bilo i sa Zekom i onda se to dogodilo. Nisu tražili neke nevjerovatne uslove, poslije odlične sezone i svega, smatrao sam da je Zek zaslužio da ostane. Imam zaista odličan odnos sa njima, otišli su u Partizan poslije toga."

Pohvalili su Dantea Egzuma koji ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 13,2 poena, 2,4 asistencije i 2,1 skok po meču.

"Prije svega, Egzum nije plejmejker. Pričao sam sa Majkom Džejmsom i meni bliskim ljudima. Tek sam u septembru počeo da pratim dešavanja u Evropi i ko je gde potpisao. Gledam Armani, Monako zbog Majka, Partizan. Gledam timove gdje igraju moji prijatelji. Žalgiris me je kontaktirao nedavno kada se Evans povrijedio, željeli su brzo da završe sve. Oni su odličan tim zaista, mogu da uđu u plej-of. Timovi moraju da shvate da ne mogu tek tako da dođem, da mi treba malo vremena da riješim neke stvari. Uvjeren sam da mogu da se uklopim u bilo kakav sistem. Posao je posao, tako stvari funkcionišu."

Mogao bi Dilejni na kraju ipak da se vrati u Evropu i to vrlo brzo. "Razgovarao sam sa jednim timom u petak, vidjećemo da li će biti napretka. Mora da odgovara onome što ja želim i timu. Ne želim da gubimo vrijeme, svjestan sam da više nisam superstar, samo želim da pobjeđujem i da uživam i da mi bude zabavno. Hoću da igram košarku, ako to bude u Evropi, želim da budem svoj i da se zabavljam", zaključio je Dilejni.