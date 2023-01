Evo stotka, tiću! HIT ANEGDOTA LEGENDE JUBA LIGE: Zaustavi me murija, ja izvadim 100 evra - BRKA U ŠOKU! (VIDEO)

Nekadašnji krilni centar Partizana i Beopetrola, kultna figura JUBA lige Branko Sinđelić prisjetio se svojih prvih dana u Francuskoj.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Najbolje ga znamo iz dresa IMT Beopetrola za koji je nastupao devedesetih, dok je svoju košarkašku karijeru najviše razvio u Francuskoj gde je igrao za Limož, Burg i Sant Kventin.

Nekada talentovani junior Partizana Branko Sinđelić, neko ko je čak bio priključen prvog timu crno-bijelih sa 16 godina, stigao je u Francusku 2000. godine i tada je kao član Limoža imao nekoliko problema u prilagođavanju. Prvi je bio sa policijom...

"Pa me zaustavi murija jer kasnim na trening. Zaustavio me pandur, i ja kao: 'Brate, stotka!', znaš. Brka me gleda, stao i ovako me gleda! I jao kao: 'Evo, stotka, tiću!' Uhapsio me čovjek! I vidi na kolima naljepnice, prepozna koji je klub... Čovjek okrene klub, priča nešto na francuskom i daje mi telefon, kad ono predsjednik kluba. 'Je li bre, debilu, jesi ti normalan? Ne možeš da daš panduru 100 evra!' Ja kao: 'Što? Pa kako? Je l' treba 200'", ispričao je u "Jao Mile" podkastu nekadašnji krilni centar!

Na kraju se izvadio iz neprilika Sinđelić i ostao skoro punu deceniju u Francuskoj. Prvo je u Limožu igrao dvije sezone, potom u Gobe Epinalu i Turnau, da bi se najbolje snašao kao član Burga u kome je proveo četiri godine. Nakon još dvije godine u Sant Kventinu vratio se u svoj Beopetrol i završio karijeru.