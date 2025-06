Zvezda ne može da dovede Arnautovića: Austrijski velikan krenuo u akciju za potpis!

Crvena zvezda neće uspjeti da dovede Marka Arnautovića jer je po austrijskog fudbalera srpskog porijekla svim silama krenuo Rapid iz Beča.

Crvena zvezda već godinama želi Marka Arnautovića. Generalni direktor Zvezdan Terzić više puta je govorio o austrijskom napadaču srpskog porijekla, a ovo ljeto možda je i posljednja prilika da dođe do saradnje. Arnautović je slobodan u izboru nove sredine nakon isteka ugovora sa Interom, ali se čini da mu Beograd nije prva opcija.

Malo je onih koji su vjerovali da bi Rapid iz Beča mogao da ukrade "već viđeno" pojačanje Crvene zvezde. Upravo o tome piše austrijski "Kurir", jedan od najuticajnijih medija u toj zemlji. Po njihovim informacijama, Rapid je pokrenuo senzacionalnu operaciju na čijem je kraju potpis Marka Arnautovića i njegovo predstavljanje kao prve napadačke opcije u narednom periodu.

Nakon što se penzionisao Gvido Brugštaler, a u matične klubove vratili pozajmljeni napadači Dion Beljo i Erčan Kara, Rapidu je neophodno da pronađe klasičnog napadača za novu sezonu. Kupljen je francuski fudbaler Klaudi Mbuji iz Sent Poltena, najbolji strijelac druge lige, ali on bi trebalo da bude tek rezervna opcija - planirano je da prvi napadač bude Marko Arnautović!

Austrijski mediji napominju da se Rapid bori za Arnautović potpis protiv Bešiktaša, koji je poslao konkretnu ponudu na adresu fudbalera srpskog porijekla. To možda znači da od Markovog dolaska u Crvenu zvezdu nema ništa, ali je pitanje da li je Zvezda odustala od njega ili samo radi u tajnosti. Generalni direktor Zvezdan Terzić, koji inače hvali Marka Arnautovića, na konferenciji povodom početka priprema nije želio opširnije da priča o napadaču.

Marko Arnautović (36) svojevremeno je dio karijere proveo u mlađim kategorijama Rapida, ali je tih godina često mijenjao klubove. Daleko veću karijeru napravio je van Austrije, pošto je kao veoma mlad fudbaler napustio rodnu zemlju i krenuo ka uspehu.

Nosio je dres Tventea, Intera, Verdera, Stouka, Vest Hema, Šangaja, Bolonje i na kraju ponovo Intera sa kojim je u prvom mandatu bio šampion Evrope. Marko Arnautović je odigrao 125 mečeva za reprezentaciju Austrije i po tome je najuspješniji u istoriji, dok je sa 41 postignutim golom drugi na listi, odmah iza Tonija Polstera koji je postigao 44.

Još 2021. godine Crvena zvezda je pokušavala da angažuje Marka Arnautovića koji je tada igrao u Kini i nije bio u fokusu bogatih evropskih timova. Ipak, dogovor o dolasku u Beogradu nije bio ni blizu, otkrio je i Marko Arnautović u jednoj od svojih izjava - iako je o Crvenoj zvezdi uvijek govorio sa mnogo emocija.

"Već dva dana me zovu prijatelji i neki bivši saigrači i svi me pitaju da li prelazim u Crvenu zvezdu", rekao je Arnautović koji se uvijek deklarisao kao navijač Zvezde, pa potom objasnio da nije bilo realno da Kinu zamijeni Srbijom: "Nažalost, to ipak nije istina i trenutno nema ništa od toga, jer imam ugovor u Kini. Ako bih i napustio Kinu u ovom trenutku, onda bih sigurno otišao još jednom u neku jaku evropsku ligu".

Nakon meča reprezentacija Srbije i Austrije igranog u Beogradu u martu 2025. godine, Arnautović je pomenuo crveno-bijele.

"Svi znaju da sam zvezdaš, imam veliko poštovanje prema njima. Mogu samo da kažem da im želim sve najbolje od srca, mogu samo da kažem da sam sada u Interu i da sam potpuno koncetrisan na Inter. Zvezdi sve najbolje i nadam se da se vidimo", izjavio je Marko za TV Arena sport.

Prije nekoliko nedjelja, Zvezdan Terzić nije bio optimista kada je riječ o transferu Marka Arnautovića. "Marko Arnautović je evropska klasa i igrač koji bi mogao da pomogne Crvenoj zvezdi, bez obzira što je 1889. godište. On ima naš poziv, ali mislim da to nije realno", rekao je generalni direktor Zvezde za "MaxbetSport".

