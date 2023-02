Amerikanac stigao u FMP, a u srodstvu je sa Bentilom! Nevjerovatna priča povezuje njih dvojicu - ovako je sve počelo!

Ben Bentil je u srodstvu sa novim pojačanjem FMP-a Ostinom Tilmanom.

Izvor: MN Press/Printscreen/YouTube/CoachTone

Trent Frejzer otišao je iz FMP Meridiana u Zenit, a na njegovo mjesto srpski tim doveo je Ostina Tilmana (26). Potpisan je ugovor na mjesec dana sa novim igračem i to će biti neka vrsta probe prije eventualnog produžetka saradnje. Ono što mnogi nisu znali jeste da je Tilman u srodstvu sa Benom Bentilom (27), košarkašem Crvene zvezde.

Nije poznato da li je Bentil imao neki uticaj i savjet za svog prijatelja povodom dolaska u Srbiju, ali će sada ponovo biti u istom gradu. Njih dvojicu vezuje nevjerovatna priča još iz djetinjstva. Tada je sa samo 15 godina Bentil iz Gane otišao u Ameriku da proba da se dokaže, a tamo ga je primila Tilmanova porodica, njegova majka Ursula bila je kao druga majka za Bena, a od tada su njih dvojica postali kao braća i dan danas tvrde da su u srodstvu zbog svega toga.

Sve to dogodilo se prije desetak godina u gradu Midltonu u državi Delaver u merici. Tamo je Ben došao i pohađao je školu "Sent Endrjuz", a u tom gradu bio je i Ostin. Često je spavao u Tilmanovoj kući, brzo su se sprijateljili, a onda je Ursula Tilman na neki način usvojila Bena i on je živio kod njih do kraja školovanja. O tome su pisali i pričali i američki mediji, a upečatljiv momenat dogodio se na jednoj utakmici u srednjoj školi kada je Bentil završio na zemlji.

Prilikom borbe za skok Bena je protivnički igrač udario i on je pao, ona je počela da viče sa tribina ka sudijama, ka igračima, bila je bijesna, jedva su je smirili na tribinama. "To je moje dijete, ne smijete da dozvolite tako nešto", vikala je Ursula, a sve to je čuo i Bentil. "Imao sam osjećaj da šta god da se dogodi, da je ona tu da mi čuva leđa. Čuo sam sve u tim momentima i nisam osjetio sramotu ili tako nešto. To je moja majka, ima pravo da uradi to. Zaista sam shvatio tada da je tu kao moja podrška i kao neko ko mi čuva leđa. Uradiće sve za mene, kao što bi uradila za svoju djecu. To je moja porodica", rekao je Ben u jednom intervjuu tada.

O jednom od najemotivnijih momenata u Benovom životu pričao je Eron, otac Ostina Tilmana. "Razmijenili smo poklone za Božić i onda smo odveli Bentila na sprat i rekli mu da sada ima svoju sobu. Počeo je da plače. Prvi put u životu imao je mjesto koje je njegovo, nije morao da ga dijeli ni sa kim. Bio je presrećan, počeo je da nas grli, nije mogao da vjeruje. Bio je to zaista jedan od najsrećnijih momenata u mom životu", ispričao je Eron. Sada će Bentil i Tilman ponovo biti u istom gradu. Ostaje da se vidi samo koliko dugo će to biti.