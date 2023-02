Kad Nedović stigne u Tel Aviv, događaju se čuda: Uveo Zvezdu u posljednji voz za Top 8 - mrak im padne kad ga ugledaju!

Nemanja Nedović je maestralnom igrom donio Zvezdi pobjedu i ponovo napravio šou u svojoj vjerovatno omiljenoj dvorani izuzev "Pionira".

Izvor: MN PRESS

"23 odsto za tri poena? Mnogo sam bolji šuter od tih procenata, sigurno", rekao je Nemanja Nedović poslije maestralne partije protiv Makabija, kojom je vodio ekipu Crvene zvezde ka trijumfu i sačuvao je u trci za plasman u Top 8.

Kako je Nemanja odigrao u Tel Avivu govori i to da je ubacio 28 poena bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja. Pogodio je šest trojki i za dva šutirao sjajnih 5/7. Kuriozitet je to da je za sada obilježio Zvezdinu sezonu i trojkom protiv Partizana za pobjedu u Štark areni, potom je dao potencijalno veoma važnu i u porazu u evroligaškom derbiju uz zvuk sirene, ali sve to vrijeme uglavnom se mučio da u kontinuitetu pogađa sa distance, što govore i njegovi procenti sa početka teksta.

Ipak, u dvorani Makabija Nedović očigledno oseća neku drugu energiju, što je pokazao kada je ubacio čak 18 poena do poluvremena, kada je pogađao trojke sa osam metara, kada je fintirao Daruna Hilijarda ukrštenim korakom u reketu... Mimo svojih koševa, znao je i da "osjeti" asistenciju za Ognjena Dobrića u vjerovatno odlučujućem momentu završnice, u kojem je "Zvezdina kobra" osigurala vođstvo koje Beograđani nisu ispuštali.

Na parketu "Menora Mivtačim" arene za Nedovića i Zvezdu se već po običaju događaju lijepe stvari i velike pobede. On ih je pravio i kada nije igrao za crveno-bijele, jer je u domu "Ponosa Izraela" pretprošle sezone u dresu Panatinaikosa ubacio čak 39 poena. Bila je to njegova partija života, kojom je oborio rekord Miloša Vujanića. Dve godine kasnije uradio je sličnu stvar, noseći dres Zvezde, koji Makabiju posljednjih godina ne budi lijepe uspomene kada ga ugleda na drugoj strani parketa.

Nemanja Nedović Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Međusobni skor Zvezde i Makabija u 21. veku je 10-6 za crveno-bijele, a zanimljivo je da je srpski tim pobijedio u čak pet posljednjih duela protiv izraelskog giganta. Šestostruki šampion Evrope ove sezone doživio je samo dva poraza na svom terenu - u mečevima protiv Barselone i protiv Zvezde, a ovaj "brejk" mogao bi crveno-bijelima da da vetar u leđa pred finiš trke za Top 8.

Sa Nedovićem na čelu, Zvezda je napravila sjajan uvod i u Kup Radivoja Koraća naredne sedmice, ali i u ono što je čeka poslije - duel protiv Albe u Pioniru koji će biti i posljednji za crveno-bijele bez Fakunda Kampaca. Poslije te utakmice Zvezda ulazi u devet utakmica završnice ligaškog dijela sa nadom da će u konačno punom sastavu uspjeti da se domogne Top 8 faze. A sa Kampacom i Nedovićem u tandemu, uz pomoć Luke Vildoze, Zvezdina bekovska linija povešće tim Duška Ivanovića u ove utakmice: