DUŠKOVE DILEME PRED BORBU ZA TROFEJ - KOGA PRECRTATI? Nedodirljivi duo i pitanje: Kako da se zaustavi sila pod košem?

Crvena zvezda ide po prvi trofej u sezoni, ali dvojica moraju da "lete"! Koga će Duško Ivanović precrtati u borbi za Kup Radivoja Koraća?

Crvena zvezda je uspela da savlada Makabi u Tel Avivu, zatim je dobila Zadar i tako "osvetila" poraz u prvom dijelu sezone ABA lige. Nakon dvije pobjede u kojima se "zapalio" Nemanja Nedović crveno-bijeli u dobrom raspoloženju idu u Niš da se bore za prvi trofej u sezoni.

Završni turnir Kupa Radivoja Koraća počinje u srijedu, a Crvena zvezda će u četvrtak odigrati svoj prvi meč i to sa Borcem. Ipak prije te utakmice trener Duško Ivanović mora da presiječe.

Na Kupu Radivoja Koraća mogu da igraju samo četiri strana igrača, a crveno-bijeli u sastavu imaju šestoricu. To su Argentinci Luka Vildoza i Fakundo Kampaco na pozicijama plejmejkera, crnogorski organizator igre Nikola Ivanović, iskusni portorinaski bek Džon Holand, krilni centar iz Gane Ben Bentil kao i jedini Amerikanac u timu Hasan Martin.

Mnogo toga će morati da uzme u obzir crnogorski stručnjak na klupi Zvezde, od trenutne forme, uigranosti, povreda i oporavka igrača, pa sve do protivnika sa kojima će se sastajati na terenu. Šta će odlučiti?

NEDODIRLJIVI DUO

Ono što je svima apsolutno jasno je da će na Kup Radivoja Koraća ići Fakundo Kampaco i Luka Vildoza. Čeka Crvena zvezda da prođe i taj meč protiv Albe u Evroligi pa da možđe da ih upari i u Evroligi, a uz ovako raspoloženog Nemanju Nedovića to će biti jedna od najimpresivnijih bekovskih linija koju je KRK vidio.

Jedino što može nekog od dva Argentinca da izbaci iz stroja je povreda, ali kako stvari stoje za sada su zdravi, osim što se na Vildozi u Evroligi vide znaci umora i jasno je da prethodna povreda i dalje ostavlja uticaja na njega.

U KAKVOM SU STANJU? VELIKO JE PITANJE!

Poslije dugih pauza su se na teren vratili Nikola Ivanović i Hasan Martin. Američki centar je protiv Zadra ubeležio prvih pet minuta na terenu otkako se povredio u decembru, dok je Ivanović u ekipi već neko vreme, ali je daleko od prave forme.

Svakako je pored raspoloženih Kampaca i Vildoze i iskusnog Stefana Markovića koji je prošle sezone odigrao sjajan turnir u Nišu Ivanović prvi pik da otpadne sa ovog spiska. Što se Martina tiče, situacija je komplikovanija.

Već u polufinalu nas može sačekati "vječiti derbi", a tu je Hasan Martin itekako potreban crveno-bijelima. Do sada je ove sezone samo on fizički mogao da odgovori Matijasu Lesoru pod košem, a u prvom evroligaškom derbiju se to najbolje vidjelo. Dominirao je Francuz dok na teren nije ušao Martin i potpuno ga zaustavio.

Sada je Martin daleko od te forme, mada je sam rekao da je "sto odsto spreman". Odigrao je pet minuta protiv Zadra, meč sa Borcem bi mogao da mu da još neke minute za uigravanje, a u potencijalnom vječitom derbiju bi i njegovih odličnih desetak minuta moglo da donese prevagu. Potreban je timu, ali da li je spreman da donese kvalitet? To pitanje vjerovatno muči Duška Ivanovića.

ŠTA JE SA OSTALIMA?

Ostaju još Ben Bentil i Džon Holand. Što se Bentila tiče on je fantastično počeo sezonu i prva dva mjeseca bio najbolji igrač tima, a onda je naglo pao. Ipak meč sa Makabijem je donio naznaku onog startog Bentila, a takođe pitanje je smije li se on otpisati za potencijalni derbi

Zek Ledej je na prethodnom evroligaškom derbiju pokazao kako može da napravi probleme Zvezdi, a osim Bentila jedina klasična četvorka u timu je Dalibor Ilić. Još kada se na to doda povreda Stefana Lazarevića u meču sa Zadrom, djeluje da je i Bentilu mjesto u autobusu za Niš sigurno.

Tako da osim Nikole Ivanovića najveće šanse da propusti borbu za prvi trofej u sezoni ima Džon Holand. Nije iskusni defanzivac uspeo da se nametne Dušku Ivanoviću, u Zadru ga nije ni bilo i za očekivati je da propusti duele u kupu ukoliko svi ostali budu zdravi i spremni.

Ali, za Zvezdu kup počinje u četvrtak i do tada će Duško Ivanović imati vremena da donese jako bitne odluke. Jer, igra se za trofej!