Džordan najbolji? PA ON JE IGRAO KAD JE POLA NBA LIGE BILO NA KOKAINU! Poznati reper ISPROZIVAO Majkla i šokirao sve!

Majkl Džordan nije najbolji ikada, igrao je kada je pola lige bilo na kokainu, rekao je bivši reper Džo Baden.

Majkl Džordan nije najbolji košarkaš svih vremena! Nevjerovatna izjava nekadašnjeg repera Džoa Badena napravila je haos na društvenim mrežama. Njegove riječi izazvale su lavinu komentara. Žestoko je isprozivao legendarnog asa Čikaga. Prema njegovom mišljenju čuveni igrač je "bio forsiran od strane NBA lige i komesara Dejvida Sterna i sve to bio je samo marketinški trik".

Čovjek koji je bio poznat po rep muzici devedesetih godina prošlog vijeka je iznio kontroverzne izjave na račun Majka, a spomenuo je i mnoge druge zvijezde. U svom podkastu je napao sve njih.

"Džordan je najveći marketinški trik koji se ikad desio. Ko su bekovi koji su dominirali prije njega? Medžik, Oskar, Pit Maravič... Mogu da se nabroje na prste jedne ruke. Liga je uvijek isticala visoke momke. S njima su se osvajale titule, a zatim se pojavio Majkl. Dolazi Džordan i to u slabu Istočnu konferenciju gdje su svi bili na kokainu. To su priznali. Dok je on bio tamo, Bird i Medžik su se borili za titule, a Majkl je učio da postiže poene. Došao je u centar pažnje tek kad su ovi ostarili. Onda je sve preuzeo marketing jer je trebalo novo zaštitno lice lige. Marketinški genije Dejvid Stern odabrao je Majkla", rekao je Baden.

Tvrdi da "Leteći Majk" nije imao dostojnog rivala u tom periodu.

"Ni tokom 90-ih nije bilo dominantnih bekova. Možda samo Ajzeja Tomas, ali nakon 1991. godine Džordan je bio sam. Dominirao je protiv sporih centara i niko nije mogao osvojiti prsten pored njega."

Za Džoa je Lebron Džejms ispred Džordana zbog jače konkurencije u ligi.

"Kada je Lebron stigao u ligu došli su i bekovi. Većina njih su mnogo veće atlete od onih iz Džordanovog doba. Pravila su se takođe promijenila. Tu su takođe bili Karmelo Entoni, Kevin Durent, Stef Kari i morao je da se sa svima njima nosi. Svi su gradili timove da bi zaustavili Lebrona. S obzirom na imena protiv kojih je igrao s 38 godina ne bi trebao da ubacuje 30 poena po meču. Niko nije tako dominantan. Možda bih Majka nazvao najboljim 'skorerom' ikad, ali ne znam ni da li je i to", zaključio je Džo Baden.