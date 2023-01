Bila je Nova godina, a Džordanu se igrala košarka: Izašao na teren i pokazao klincima kako se to radi - ubacio 51!

Majkl Džordan odigrao je tokom novogodišnjih praznika jednu od svojih najčuvenijih utakmica - i to u dresu Vašington Vizardsa

Izvor: Profimedia

Majkl Džordan (59), najveći košarkaš u istoriji, ubacio je pred Novu godinu 2001. čak 51 poen u utakmici svog Vašingtona protiv Šarlot Hornetsa. Tog 29. decembra imao je 37 godina i drugi put se vratio iz penzije. Svoju čitavu platu te sezone dao je u dobrotvorne svrhe, za pomoć žrtvama terorističkog napada na Ameriku 11. septembra, a sezonu je završio kao MVP kandidat, bez obzira na to što ga je mučilo koljeno.

Prosječno je Em-Džej te sezone postizao po 24 poena i navikavao se na novu okolnost - da se ne bori za titulu. Njegov tim je ostvario 18 pobjeda više u odnosu na prethodnu sezonu, ali učinak 37-45 nije bio dovoljan za plasman u plej-of. To je bila Džordanova pretposljednja sezona u karijeri, a u meču protiv Šarlota odigrao je jednu od najboljih partija za Vašington. Samo do poluvremena ubacio je 39!

Džordan je trenutno vlasnik Šarlot Hornetsa i Forbs ga svrstava među najmoćnije ljude na svijetu. Između ostalog, vlasnik je i poznatog "Džordan Brenda", koji je razvijao u okviru kompanije "Najki", čiji je najbolji promoter još od osamdesetih godina. I danas, 20 godina nakon što se povukao, Džordanove patike su statusni simbol među košarkašima i među ljubiteljima tog sporta. Njegovo trenutno bogatstvo procijenjeno je na 1,7 milijardi dolara.

A ovako je on to radio na terenu - i to nakon što je već osvojio šest titula sa Čikago Bulsima. Naravno, Džordan je u ovom meču bio ubjedljivo najstariji igrač na terenu (njegov saigrač Kristijan Lejtner je imao šest godina manje)

Majkl Džordan Izvor: YouTube/House of Highlights

(MONDO)