Legendarni centar IZBLOKIRAO MAJKLA DŽORDANA: Bilo me je sramota! Kad ga porede sa Lebronom, nije mi dobro...

Proslavljeni srpski centar se u razgovoru za "Glas Srpske" prisjetio trenutka kada je izblokirao možda i najboljeg košarkaša svih vremena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proslavljeni srpski centar Željko Rebrača imao je impozantnu košarkašku karijeru.

Igračke dane gorostasa koji je odrastao u Prigrevici kod Apatina obilježile su – blokade, pa je tako ostao do danas poznati nadimak BANANAMEN.

U novogodišnjem intervjuu za dnevni list Glas Srpske, Rebrača se prisjetio upravo jedne, nakon koje ga je, kako kaže, bilo sramota. Izblokirao je tada, ni manje ni više, nego Majkla Džordana.

"Zbunio sam se i pitao, da li je moguće. Bilo me je sramota. Majkl Džordan je broj jedan. Kad čujem da Lebrona Džejmsa upoređuju s njim, nije mi dobro. Ne može to da se poredi. Majkl je dva nivoa iznad svih. Nestvarno nešto. On je davao tada po 35 poena. Tukli su ga strašno. Danas bi, u ovakvoj košarci, imao prosjek od 50 poena bez problema. On je klasični 'ubica'. Nikad nije tražio od saigrača nešto što on nije radio. Ako se trče kamikaze, sprintevi, on mora biti prvi, i na trening je prvi dolazio. Ako šutira loše, on u šest ujutro dolazi na trening, a veče prije toga igrao je do­ kasno utakmicu. Nevjerovatna, specifična glava. Kad ga vidiš osjetiš tu auru, harizmu. Lebron nema to ni približno. Po meni je Kobi Brajant nivo iznad Džejmsa", rekao je Rebrača za banjalučki list, koji ga je krajem 2022. godine pozvao kao gosta na tradicionalni izbor deset najboljih sportista Republike Srpske.

(mondo.ba)