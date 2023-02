ABA liga je prevaziđena, koji je interes Zvezde i Partizana? Svetislav Pešić pozvao na promjene: Dolazi to vrijeme...

Selektor "orlova" Svetislav Pešić pozvao je srpske klubove da iskoriste trenutak u evropskoj košarci i da se radi na formiranju svog takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Srpski selektor Svetislav Pešić održao je danas predavanje na Univerzitetu u Nišu povodom proslave 100 godina od dolaska košarke u Srbiju, osvrnuvši se prvo na zbivanja na "vječitom" derbiju u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

"Nije ovdje ideja da se drže govori kako neko treba da radi, već da se malo govori o košarci. Vidjeli ste i sinoć da je najbolji dio naše košarke ono što se dešava na terenu. Ja sam stalno u Srbiji, ako ne fizički onda glavom i niko ne može da kaže meni da je ovo Srbija, a ne Niemačka kada se riešavaju neke stvari", kazao je Svetislav Pešić i osvrnuo se na probleme koje primiećuje u srpskoj košarci.

Pešić je poručio da i u slučaju da metodika, praćenje talenata i njihova identifikacija budu vrhunski, bez adekvatnog sistema takmičenja to ništa ne vrijedi.

"Naš sistem takmičenja je prevaziđen. Kada govorim o tome govorim prije svega o prelazu od juniorske na seniorska takmičenja. Koju mi ligu nudimo tim talentima? Mi smo 2001. godine prihvatili ABA ligu. To je bila dobra odluka, to se pokazalo sa svih aspekata, ali ona je sada prevaziđena. Mi hoćemo u Evropu, da se takmičimo u Evropu. Naravno Evropa su i Bosna i Hrvatska, ali mi hoćemo u Evropu, a mi nemamo našu ligu, tj. nemamo onakvu profesionalnu ligu kakvu bi trebalo", kazao je na zanimljivom predavanju Svetislav Pešić i potom dodao: "Vjerovatno ljudi koji tu rade - rade od jutra do mraka koliko znaju, ali sistem takmičenja je promjenljiva kategorija. Te kategorije su promjenljive i moraju da se adaptiraju".

Kari je rekao da su svi zainteresovani da najbolji srpski klubovi - Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Borac Čačak - igraju košarku, međutim primjećuje promjene na nivou Evrope na koje smatra da treba reagovati.

"Crvena zvezda i Partizan nemaju apsolutno nikakav interes da igraju ABA ligu osim da je to prohod da se ide u Evropu i Evroligu. Ali pošto se na nivou Evrope dešavaju promjene, a ne znamo kad će se desiti, mi za to moramo da se pripremimo. Ovo je idealno vrijeme da u toj tranziciji mi formiramo našu profesionalnu ligu i da onog trenutka kad jednog dana evropska liga postane ono što će 100 odsto da postane, a to je da će da se proširi, da će biti dvije konferencije, zbog velikog interesa klubova ostalog dijela Evrope, a nadamo se da će Partizan i Crvena zvezda ne samo da dobiju vajld kard nego da budu i suvlasnici Evrolige", rekao je selektor Srbije i dodao:

"Mi za taj dan moramo da se pripremamo da tada imamo našu profesionalnu ligu. Tada ćemo da imamo Zvezdu, Partizan, FMP, Borac ili Student iz Niša mogu da idu u Evropu. Nijedan naš klub ne igra internacionalno, a onda dolaze takmičenja svake godine juniorska, a naši mladi igrači nisu imali mogućnosti da u svojoj klupskoj košarci da se mjere sa najboljima iz Evrope, Mi za to treba da se pripremimo. Da bi taj talenat koji imamo pretvorili u kvalitet mora da bude adekvatan sistem takmičenja. "

Svetislav Pešić je naglasio da je potrebno reagovati u toku tranzicije u Evropi i "srediti ligu", a pod tim podrazumijeva da svi klubovi moraju da imaju najmanje tri selekcije i da se nametne što više trenera, pošto je i potrebno promijeniti i njihov status koji nije naročito dobar.

"Oni moraju da dobiju šansu i od toga moraju da žive. Mladim ljudima su potrebni neki ljudi koji će da ih vode, to se nikad ne mijenja. To je nešto što je baza za to da budemo na pravom putu kada je u pitanju košarka", zaključio je Pešić.

(MONDO)