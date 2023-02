ALO, GDJE VAM JE JOKIĆ!? Bruka NBA lige - dvostruki uzastopni MVP zaboravljen, a tu su igrači koji uopšte ne igraju!

Nikola Jokić nije se našao na posteru za Ol-star, a tu su neki igrači koji čak i ne igraju na meču svih zvijezda...

Izvor: Profimedia

NBA Ol-star vikend je u toku u Solt Lejk sitiju, glavni događaj svakako je meč svih zvijezda koji je na programu u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu. Zbog toga je jedan potez organizatora šokirao mnoge, na posteru koji se nalazi na dvorani u kojoj se sve održava nema Nikole Jokića. Dvostrukog uzastopnog MVP-ja lige.

Da stvari budu još čudnije, na tom posteru nalaze se igrači koji neće igrati na ovom meču zbog problema sa povredama. To su Kevin Durent i Zajon Vilijamson umjesto kojih igraju Džoel Embid i Lauri Markanen. Pored spomenutih igrača na posteru su još Lebron Džejms, Janis Adetokumbo, Luka Dončić i Džejson Tejtum.

Zaista djeluje nevjerovatno da tu nema fotografije čovjeka koji je glavni kandidat za još jedno MVP priznanje. To je otkrio novinar Harison Vind, novinar koji prati Nagetse. On je objavio sliku sa lica mjesta. "Denver Nagetsi ne postoje", napisao je on.