Srbija "ukrala" supertalentovanu košarkašicu iz BIH! Na pomolu veliko pojačanje - Milica mijenja reprezentaciju?

Kako stvari stoje Marina Maljković i košarkašice dobiće pojačanje u vidu talentovane Milice Dragičević (16).

Izvor: MN PRESS

Srbija bi mogla da dobije veliko pojačanje u reprezentaciji.

Supertalentovana košarkašica BiH Milica Dragičević (16) blizu je promjene reprezentacije i uskoro bi trebalo da zaigra za srpski tim. Tako tvrdi portal "raport.ba", navodeći da je papirologija već završena.

Naglašava se da je Milica sa nepunih 16 godina postala najmlađa košarkašica koja je dobila poziv za seniorsku reprezentaciju, ali da spletom okolnosti nije zabeležila nastup za nacionalni tim. Upravo to je Srbija iskoristila, stupila u kontakt sa njom i dobila "zeleno svjetlo" i od nje.

"Papirologija je ekspresno završena, nije bilo prepreka, jer njeno srce kuca za Srbiju. Zbog toga čelni ljudi BiH Saveza, kojima duguje zahvalnost, nisu pravili veće probleme. Srbija je dobila naslkednicu Sonje Petrović i Anje Dabović, jer je Milica već sa 15 godina bila standardni član seniorskog tima Banovića za koji je redovno bilježila dvocifrene učinke poena i skokova", navodi se u tekstu.

Milica Dragičević mogla bi da zaigra za srpski tim već tokom ljeta na Evropskom prvenstvu u Turskoj, sa reprezentacijom do 17 godina. Sve to pratiće Marina Maljković i stručni štab, jer je jasno da se ne bi trudili ovoliko oko njenog dolaska i promene reprezentacije da nemaju velike planove sa njom. Ona je prošle godine igrala za BiH na Evropskom prvenstvu za košarkašice do 16 godina. Na meču protiv Srbije u grupnoj fazi postigla je 10 poena uz po 4 asistencije, skoka i ukradene lopte.