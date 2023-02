Jokić uživa u dresu Srbije - "Osjećaš da je to tvoje": Nikolu pitali da li će igrati Mundobasket, evo šta je odgovorio!

Srpski košarkaš kaže da je proveo divno vrijeme sa reprezentacijom tokom prethodnog ljeta, a nacionalni tim će i ove godine imati obaveze.

Izvor: MN PRESS

Kao jedan od najboljih igrača u NBA ligi, logično je da Nikola Jokić bude u centru pažnje tokom Ol-star vikenda. Dan pred meč najvećih zijvezda lige srpski košarkaš održao je konferenciju koja je trajala oko pola sata, a tom prilikom govorio je na razne teme. Otkrio je šta ne voli u karijeri, dotakao se košarkaškog derbija u Srbiji i progovorio o nacionalnom timu!

Ono što zanima brojne ljubitelje košarke u jeste Nikolin odnos prema dresu sa državnim grbom. Prisjetio se Jokić meča protiv Grčke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a zatim i Evropskog prvenstva na kojem nisu ostvareni svi zacrtani ciljevi. Ipak, Nikola kaže da se sjajno proveo tokom ljeta u nacionalnom timu. To znači da bismo mogli da ga vidimo u dresu Srbije i za nekoliko mjeseci...

"Odlično pitanje o utakmici protiv Grčke. To je najveća hala u Srbiji, puna, a utakmica jako bitna za nas. Bila je jako bitna utakmica za nas, pobijedili smo poslije produžetka, tako nešto. Baš dobra utakmica. Atmosfera je bila posebna, tako je kada igraš za nacionalni tim. To je drugačije. Kada bi uporedio sa plej-ofom... Zavisi. Imate emocije kada igrate za reprezentaciju. Osjećaš to, to je nešto tvoje i ne želiš da odstupiš. Prošlo ljeto je bilo jako lijepo ljeto za mene. Nismo uspjeli da ostvarimo zapažen rezultat i nismo pobijedili i otišli tamo gdje smo željeli. Ali, momci, osjećaj što sam u reprezentaciji sa momcima... Zaista imamo odličnu grupu momaka. Zaista sam bio srećan što sam proveo ljeto u reprezentaciji.

Novinare u SAD zanimalo je kako do titule na Evropskom prvenstvu nisu uspjele da stignu Srbija, Slovenija ili Grčka, kad se ima u vidu da za njih nastupaju neki od najboljih igrača današnjice. Nikola Jokić, Luka Dončić i Janis Adetokunbo nisu uspjeli da odvedu svoje timove do trofeja.

"Jedna, da kažem, zvezda ne čini da osvojiš takmičenje. Malo je drugačija košarka u Evropi. Zato je košarka lijep sport, jer najbolji tim na papiru ne osvaja", rekao je Jokić i okrenuo se ka Mundobasketu koji se igra 2023. godine: "Vidjećemo od sezone, povreda. Zavisi od toga. Zaista je sada teško reći, ne znam, vidjećemo." Poslušajte kompletnu konferenciju: