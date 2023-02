Popularnost košarke nikad veća, a potencijala sve manje! Alarmantno upozorenje selektora Pešića: Nismo više Jugoslavija!

Selektor Svetislav Pešić osvrnuo se na sadašnji trenutak u srpskoj košarci i istakao da je talenata u našem sportu sve manje.

Izvor: MN PRESS

Selektor Svetislav Pešić bio je prisutan u Nišu na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća, a tamo je pričao o problemima košarke u Srbiji, kao i o aktuelnom stanju sporta, ligaškog sistema i takmičenja.

On je naglasio da je popularnost košarke u Srbiji velika, a kao najveći generator te popularnosti naveo je NBA ligu i mogućnost da se u ovom vremenu ona izuzetno lako i mnogo prati.

"Popularnost košarke u Srbiji nikad nije bila veća. Da li je razlog tome što je NBA tu tako blizu, sve to može da se gleda, ne samo Jokić nego svi naši igrači... Taj uticaj NBA je apsolutno ključan za popularnost košarke. Vrlo je interesantno da tu popularnost košarke ne prati potencijal. Popularnost se povećava iz dana u dan, a potencijali nam se smanjuju. A i mi smo se smanjili kao država", počeo je Pešić i ponovio da više nema toliko talenata odakle može da se crpi potencijal:

"Nismo mi više Jugoslavija, to što mi uzimamo rezultate Jugoslavije niko nam to ne može zabraniti, iako ja smatram da su neki drugi funkcioneri, igrači i treneri iz drugih država dali mnogo. Ali ipak za sve te rezultate su najzaslužniji igrači, treneri i funkcioneri i igrači sa ovih prostora, procentualno", dodao je on.

Ipak rješenje za probleme postoji, a to je mnogo bolja organizacija i selekcija u kojoj bi se od malog broja djece koja treniraju moglo izvući najviše.

"Broj djece koje trenira se smanjuje i onda se broj onih koji mogu da budu vrhunski košarkaši se smanjuje. Ako je to tako, organizacija mora da bude mnogo bolje, da se postavimo na kolosjek u smislu organizacije. Naš sistem rada mora da se mijenja, vrijeme donosi nove izazove", istakao je selektor reprezentacije Srbije.

Nije mogao selektor Pešić da se ne dotakne nekih kritika na njegov račun nakon neočekivanih porazau u kvalifikacijama za Mundobasket i na Eurobasketu.

"Talenat nije sreća, jer ako te identifikovane talente ne pratimo kroz zajednički rad od sreće može da postane nesreća. Vrlo je kratak put od sreće do nesreće i zato mi treba da tražimo neke nove puteve. Neki će da kažu dobro selektore de ti vidi kako se dobija Belgija ovdje u Nišu ili selektore vidi kako se dobija Italija na Eurobasketu, što nisi pustio Jokića 40 minuta da igra, da umre na terenu, ali to nije sada tema. Ali dobro, imamo taj self promotion koji imamo na televiziji, te analitičare na televizijama, koje smo opet ovdje pozvali, da malo ovo vide", istakao je on.

Na kraju je naglasio da bi volio da se struka i košarkaški treneri mnogo više pitaju nego što je to trenutno slučaj.

"Ono što bih ja želio je da kada jednog dana ne budem trener reprezentacije, ja bih stvarno volio da ta struka bude pitana. Ali nas nema, mi ne postojimo, To se ne dešava samo u Srbiji, to se dešava i u drugim zemljama. Ali pošto smo mi Srbija, zemlja košarke, zašto mi ne bismo napravili jedan pomak da nas gledaju drugi kako radimo. A do skora su nas svi gledali i bili nam zavidni, učili su od nas, Samo u skorijoj prošlosti imali smo trenere koji su proizvod ove zemlje koji su bitno uticali na razvoj košarke u Rusiji, Španiji, Nemačkoj...Zašto? Jer se pričalo o košarci, svađalo se!", završio je selektor Svetislav Pešić.