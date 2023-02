Zvezda i Partizan čekaju njegovu odluku: Bodiroga me natjerao da dođem u Beograd, tad sam sve shvatio!

Maršala Glikmana, izvršnog direktora Evrolige, je jedan dolazak u Beograd natjerao da promijeni mišljenje o Srbiji kao košarkaškom tržištu.

Izvršni direktor EvroligeMaršal Glikman nedavno je ponovo govorio o svojim planovima za budućnost elitnog evropskog takmičenja. Pričao je o pregovorima sa investitorima iz Dubaija koji žele da ulože novac i naprave novi tim, o London Lajonsima, timovima iz Pariza, pominjan je Helskinki, Amsterdam... Ali i Beograd!

Amerikanac koji je stigao u Evropu i počeo da radi u vrhu evropske košarke je govorio o poznanstvu i saradnji sa Dejanom Bodirogom, koji ga je "natjerao" da posjeti Beograd i uveri se šta to nudi srpska košarka!

"Dejan je sjajan. Upoznao sam ga dok je još igrao za Barselonu sa Šarasom, a Pešić je bio trener. Bio je nevjerovatan kao igrač, kao Leri Bird. Sve je mogao na terenu. Baš je kul raditi sa njim. On dolazi sa Balkana, a to donosi određeni mentalitet i ima zanimljiv pogled na stvar. Kada sam dolazio ovdje, bio sam mišljenja da nema puno ljudi u Beogradu, a on je odmah skočio rekao mi je sačekaj, idi tamo i vidi. Natjerao me je odmah poslije Božića da sjednem na avion i odem u Beograd. Sjajno smo se proveli u Srbiji. Imao sam priliku da osjetim šta je to Beograd, i vidio sam na primjeru Beograda da ne mora svaka odluka da bude vezana samo za novac. Beograd je košarkaški centar i to globalni centar. Možda na nivou Njujorka, svi u gradu obožavaju košarku. Stvarno sam se oduševio", ispričao je sve o svom iskustvu iz Beograda Glikman.

Sada je skoro pa izvjesno da će Evroliga u narednim godinama mijenjati format. Pominju se eventualne dvije konferencije, istočna i zapadna, po ugledu na NBA, a status Crvene zvezde i Partizana je još uvijek nejasan, kao i status specijalne pozivnivce koju svake godine dobija ABA liga. Ipak, poslije posjete Beogradu djeluje da su čelnici Evrolige ubjeđeniji u vrijednost Srbije kao košarkaškog tržišta.