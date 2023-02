Đorđević dominira na klupi Kine! Sale niže pobjede, ali nije zadovoljan: "Ne dopada mi se ta brojka"

Aleksandar Đorđević ostvario je i drugu pobjedu na klupi reprezentacije Kine.

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Đorđević krenuo je odlično na klupi reprezentacije Kine. Nekadašnji selektor Srbije upisao je i drugu pobjedu u novoj ulozi. Poslije Kazahstana pala je i selekcija Irana (86:74). Plasman na Mundobasket već je obezbjeđen bio i prije ovih mečeva, pa je Đorđević iskoristio priliku da isproba i neke nove ideje, a prolaz je obezbijedio i Iran uprkos porazu.

"Vizu" za Svjetsko prvenstvo Iran je obezbijedio zahvaljujući porazu Kazahstana, pa ih tako meč sa Kinom nije skupo koštao. "Veoma neizvjesna utakmica, znali smo da je njima pobjeda potrebna za plasman na takmičenje. Mi smo im dali šanse za to u prvom poluvremenu, nismo igrali dobro, previše smo promašivali slobodna bacanja i gubili lopte. Uz to su imali mnogo ofanzivnih skokova. Stvari su se promijenile u drugom poluvremenu, igrali smo bolje, sa više energije, lopta se kretala mnogo bolje, igrači su shvatili kako da igraju odbranu bolje, posebno na njihovu igru u pik en rolu. Počeli smo da kontrolišemo skok, to nam je dalo još više energije, a podatak od 28 asistencija pokazuje da smo igrali timski, ali mi se ne sviđa broj od 20 izgubljenih lopti", rekao je Đorđević posle meča.

Za razliku od Kine i Irana, reprezentacije Srbije još uvek nije obezbijedila prolaz na Mundobasket. Posljednju priliku za to imaće u ponedjeljak protiv Velike Britanije u "Pioniru". Pobjeda je imperativ...