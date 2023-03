Vratim se u Zvezdu, a ljudi pomisle da ću da varam! Kalinić: Odbili smo udar Partizana,a kad se sjetim šta smo gubili...

Nikola Kalinić govorio je u intervjuu za Arena sport o svojim košarkaškim i životnim odlukama, Zvezdi, Barseloni, Obradoviću, Radonjiću...

Izvor: TV Arena sport

Nikola Kalinić u dresu Barselone igra svoju drugu "epizodu" u Španiji, nastupajući pod vođstvom Šarunasa Jasikevičijusa, a u intervjuu za TV Arena sport govorio je o svom košarkaškom i životnom putu prethodnih godina. U tom periodu napustio je Fenerbahče nakon jedne osvojene titule Evrolige, nastupao za Valensiju i Crvenu zvezdu i počeo drugačije da posmatra život u cjelini, a ne samo košarku i svoj posao.

"Poslije kraja ere u Fenerbahčeu došlo je do promjene svega. Bilo je uspješno, sa tom jednom titulom, a mislim da je trebalo da uzmemo još jednu. Taj Berlin i Beograd su bile realnije šanse, u Vitoriji smo već bili malo pali. Mada i ta posljednja sezona, kad se prekinulo zbog kovida mislim da smo bili u zamahu, da bismo napravili problem, ali dobro. U Valensiji - htio sam da promijenim sredinu, zemlju, okruženje i ulogu u timu. Da ne bude više 'Kalina - defanzivac'. Cijelu karijeru pričam da nema jednog bez drugog, da se košarka igra u dva smjera i da moraš da igraš na oba dijela. Potom je uslijedio poziv Dejana Radonjića da se vratim u Zvezdu. Za mene neočekivan. Po mom mišljenju sjajna sezona - navijački, ljudski...".

U dresu Crvene zvezde Kalinić je prošle godine bio lider ekipe koja je osvojila triplu-krunu i ponovo je ostavio dubok trag. U intervjuu se još jednom osvrnuo na odluku da se vrati na Mali Kalemegdan. "Mislim da je to u neku ruku bila teška odluka, nosila je rizik, ljudi misle kad se vratiš da si završio, da si došao da odradiš, prevariš... A govorio sam od početka da nisam došao da završim karijeru, već da najpoštenije odradim, imam 29-30 godina u najboljim sam godinama i neću da varam. Kada bude došlo do toga, otići ću u park da šetam. Bila je turbulentna sezona, košarkaški, sa povredama, sve na terenu i oko terena krunisano je onim katastrofalnim scenama. Nisu bile mnogo ružne scene, ali vidim sada ponavljanje toga i izjava Željka Obradovića kako to može da izgleda u Evroligi i slažem se sa njom u potpunosti. Uglavnom, osvojili smo to, odoljeli prvom udaru Partizana...".

Kada se osvrne, žali što nije više napravljeno u Evroligi. "Mislim da smo i u Evroligi mogli više, uz malo pameti i možda nam je falio neki igrač... Kad se setim šta smo sve pogubili, Žalgiris tamo u Litvaniji, kod kuće neka utakmica, sa te tri-četiri pobijedili bili bismo u igri za plej-of, sa mnogo manjim budžetom nego ove godine i mislim da smo poprilično dobro igrali u evropskim okvirima".

Kalinić priznaje da je u prethodnom periodu posvetio veliku pažnju svojoj napadačkoj igri, što se vidjelo i u Zvezdi. "Na tome radim, posljednjih četiri-pet sezona napredujem u napadačkoj igri i vraćam se tu na Željka Obradovića, pomogao mi je da sagledam stvari, šta bi trebalo da radim i da napredujem, a i dosadilo mi je da budem 'Kalina defanivac', da stojim u ćošku i da idem na skok. Super je to, postoji i ta uloga, ali hajde malo da se igramo košarke, nemoj samo o tome".

Kao i uvijek, Kalinić je iskreno pričao o tome kako se nosi sa pritiskom. "I u onim izjavama Lilarda moglo je da se pročita šta je pritisak. Kad njegova majka treba da odgaja petoro dece i da radi dva posla, to je pritisak, jedan dan ako ti se nešto desi i ne možeš da dođeš kući, ko zna šta će se desiti. Sad smo svjedoci ratova u Ukrajini, prije toga smo vidjeli bombardovanja. Pritisak je kad strepiš da li će da ti pasti bomba na glavu. Ovdje je sportski pritisak, mirna ruka, ali definitivno donekle je to i urođeno, a poslije toga broj ponavljanja, pokušavanje stavljanja sebe u što nekomfornije situacije, mijenjanje... Vjerovatno ti to pomaže".

"Vjerovatno ima i do toga da mi je otac sportista, ja sam njegov sin. Tek sam prije par godina shvatio da nije svako ko je stariji od mene protiv mene i da su ti ljudi prošli ono što bi trebalo da prođem i da vjerovatno znaju nešto bolje od mene. Nedavno sam shvatio i počeo da prihvatim savjete. Kad si mlad onda si prvi, najbolji i sve najbolje znaš, a nadam se da sam na vrijeme shvatio i da imam vremena da ispravim neke stvari u karijeri i u životu. Dobio sam prijedlog za čitanje, Andrićevu knjigu 'Znakovi protiv puta', tu sam shvatio da ti genije, Nobelovac, daje misli koje su se njemu dešavale kroz čitav život i to ti daje na 200-300 stranica i onda sam zaključio - zašto ja to ne bih prihvatio? Neko je živio 60 godina, tri puta više nego ja, što to ne bih iskoristio?"

Kalinić je bio upitan da uporedi trenere sa kojima je radio i njihove načine. Dejan Radonjić, Željko Obradović, Šarunas Jasikevičijus... "I Sale Đorđević, svi oni su na mene izuzetno uticali i zahtjevni su. Navikao sam se uz njih kako da budeš fokusiran za vrijeme treninga, prije i poslije toga da paziš šta radiš, da ne praviš glupe greške, ako se kaže dva driblinga - da budu dva driblinga. OK, promašen šut i OK je da hoćeš da napraviš asistenciju, to su sve dijelovi košarke, ali nemoj da padaš na te stvari. Trči do linije. Šarunas je bio Željkov igrač i zato su verovatno na neki način slični jer vole video-analizu, sastanke, dok Dejan voli da pravi malo više korekcije na terenu i da na njemu utiče. Sa dvojicom imam sjajan odnos, sa trećim se nadam da ću da izgradim."

Kakvo je rivalstvo Barselone i Reala i Fenerbahčea i Efesa u odnosu na beogradske "vječite"? "Drugačije je. Crvena zvezda - Paritzan je više tenzija, emocija, ko će ostati smireniji, ko će manje da reaguje sa tribina, da ostane fokusiraniji na košarku. Fener - Efes? Efesov uspjeh je bio donekle zbog Fenera, cijepali su se sa Fenerom i došli do izuzetnog nivoa, jer su morali da dovode noge igrače da bi odgovorili Fenerbahčeu. Tu je bilo više košarkaški, nadigravanje. Kad igraš sa nekim 15 puta u sezoni, nema tu šta da se skautira. U plej-ofu mi je sve lakše da igram, jer počnem da snimam kako se ko osjeća, vidim kad je neko umoran, pa počnem da ga bušim, pa gledaš klupu da li su pali, pa gledaš da li se trener dere na nekog igrača, pa onda njega napadaš jer je pao... Isto tako i oni tebe osjete. Real - Barsa? To je stvar prestiža, ko će da bude najbolji u Španiji, ko će ovde ispasti car i ko će biti najveća organizacija. To je opet na neki način jedinstveno, ali nema toga da bude tuče kao u Srbiji ili da se prekida utakmica ili da te neko odvali laktom dok neko ne gleda, da ti podmetne nogu...", rekao je između ostalog Kalinić u emisiji "U obruču" na TV Arena sport.